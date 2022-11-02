Acun Ilıcalı ağabeyi ile ilk kez fotoğraf paylaştı

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, ailesine düşkünlüğü ile biliniyor. Kızlarıyla sık sık fotoğraf paylaşan Ilıcalı, ilk kez ağabeyi Ömer Cenker ile fotoğraf paylaştı. İki kardeş arasındaki benzerlik ise görenleri hayrete düşürdü.

Amerika'da Survivor 2023 sezonu öncesi tatil yapan Acun Ilıcalı .ağabeyi Ömer Cenker ile Los Angeles'ta buluştu.

Ilıcalı kardeşlerin büyük kızlarını yanlarına alarak çektirdikleri fotoğraf bir ilk olurken, kısa sürede binlerce yorum aldı.. İşte Acun Ilıcalı ve ağabeyinin o karesi.

İkiz gibi benziyorlar

Acun Ilıcalı'nın 54 yaşındaki ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı Tıp Fakültesi mezunu. İstanbul Üniversitesi'nden uzmanlığını da alan Ömer Cenker Ilıcalı, kameralardan uzak bir yaşam sürüyor. Acun Ilıcalı, ağabeyi, kızı ve yeğeni ile fotoğraf paylaştı. Kardeşlerin benzerliğini gören "Birbirlerinin kopyası" dedi.