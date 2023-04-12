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Ünlü televizyon yıldızı gençlere meydan okuyan fiziğini paylaştı. Bilerek frikik verdiğini açıklamıştı

TV'de uzun süredir yer alan ünlü isim Amanda Holden, Los Angeles'ta güneşlenirken poz verdi. Yıllara meydan okuyan ünlü isim kırmızı bikinisiyle resmen gençlere taş çıkardı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 11:59
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Ünlü televizyon yıldızı Amanda Holden gençlere meydan okuyan fiziğini paylaştı.

Ünlü televizyon yıldızı gençlere meydan okuyan fiziğini paylaştı. Bilerek frikik verdiğini açıklamıştı
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Britain's Got Talent yarışmasında jüri üyesi olan Amanda Holden, canlı yayınlarda verdiği frikiklerle tanınıyor. Bilerek frikik verdiğini açıklayacak kadar cesur olan ünlü isim çıplak olma konusunda hiçbir zaman geri adım atmayacağını da söylüyor.

52 yaşındaki Holden son olarak yıllara meydan okuyan fiziğini sergiledi. Lüks otel havuzunun etrafında sere serpe uzanan Amanda Holden kırmızı bikinisiyle keyif yaptı.

Ünlü jüri geçtiğimiz yıl, canlı yayında elbisesinin açılıp göğüslerinin dışarı çıkması ile ilgili açıklama yapan Amanda, kasten çok açık giyindiğini ve göğüslerinin dışarı çıkmasına kendisinin izin verdiğini itiraf etmişti.

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