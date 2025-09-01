Ünlü televizyon yıldızı hayatını kaybetti! Daha çok gençti

Bir dönem ABD'nin en popüler reality şovlarından olan "Bret Michaels ile Aşk Kayası" yarışmacılarından Kelsey Bateman, 39 yaşında aniden yaşamını yitirdi. Bateman'ın ailesi kızlarının ölümü karşısında şoke olduklarını belirtirken, ölüm sebebi ise açıklanmadı.

ABD'nin popüler reality şov programlarından "Bret Michaels ile Aşk Kayası" (Rock of Love with Bret Michaels) yarışması bu kez herkesi dehşete düşüren acı bir haberle gündeme geldi. 2007 ile 2009 yılları arasında yayınlanan programın ünlü yıldızlarından birinin, yakın zamanda aniden hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Ailesinin yaptığı açıklamada 39 yaşındaki Kelsey Bateman, "beklenmedik bir biçimde" yaşamını yitirdi. Acı haberle şoke olan aile, kızlarının ölüm sebebini açıklamazken, adli kayıtlarda da olayla ilgili henüz bir bilgiye rastlanmadı.

KELSEY BATEMAN KİMDİR?

ABD'nin Utah eyaletinde 1986 yılında dünyaya gelen Kelsey Bateman, Poison grubunun solisti olan ünlü rockçı Bret Michaels'ın tur otobüsünde onun yanında olmak için yarışan 22 kadınla rekabet ettiği "Bret Michaels ile Aşk Kayası" programıyla ünlendi. O dönem henüz 21 yaşında olan Bateman, müzisyenin kız arkadaşı olmak için yarışıyordu.

Programda her hafta kadınlar bazı zorluklarla karşılaşıyor ve kazanan Michaels'la randevuya çıkıyordu. Bazı zorluklar, ünlü bir rock yıldıznın kız arkadaşı olarak seçilmeleri halinde karşılaşabilecekleri durumlarla alakalıydı. İlk sezonun kazananı 24 yaşındaki Jes Rickleff olurken, ikinci sezonda da 37 yaşındaki Ambre Lake birinci oldu.