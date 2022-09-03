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Serena Williams tenisi bıraktı. Gözyaşlarına boğuldu

Serena Williams, ABD Açık üçüncü tur maçında Avustralyalı Ajla Tomljanovic ile karşılaştı. Mücadeleden mağlup ayrılan Williams tenis kariyerini sonlandırdı.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 11:14
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Ünlü tenisçi Serena Williams ABD Açık tur maçında mağlup olduktan sonra kariyerini sonlandırdı

Serena Williams tenisi bıraktı. Gözyaşlarına boğuldu
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Amerika Açık'ta son kez kortlara çıkacağını ve turnuva sonunda tenis kariyerini noktalayacağını açıklayan Serena Williams için veda gecesi yaşandı.

Kariyerinin son turnuvası olan Amerika Açık'ın ilk turunda Danka Kovinic'i 6-3'lük iki setle 2-0 geçen, ikinci turda dünya 2 numarası Anett Kontaveit'i 7-6, 2-6 ve 6-2'lik setler sonucu 2-1 yenen Serena Williams için veda üçüncü turda yaşandı. 40 yaşındaki Amerikalı raket, üçüncü tur maçında

Avustralyalı rakibi Ajla Tomljanovic'e 7-5, 6-7, 6-1'lik setler sonucu 2-1 yenilerek turnuvadan elenip tenis kariyerine nokta koymuş oldu.

30 BİN SEYİRCİ MÜCADELEYİ TAKİP ETTİ

Dünyanın en büyük tenis stadyumu olan Arthur Ashe'de oynanan Serena Williams'ın maçını, ilk iki turda olduğu gibi yaklaşık 30 bin kişi canlı takip etti. Kariyerinin 1014. ve son maçına çıkan Serena Williams, maç sırasında ve sonunda yoğun destek aldı.

VEDA KONUŞMASINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

1999 yılında ilk grand slamini kazandığı Amerika Açık'ta tenis kariyerini noktalayan Serena Williams, mücadelenin ardından verdiği kort için röportajda gözyaşlarını tutamadı.

Serena Williams veda konuşmasında; "Bugün burada ve yıllardır yanımda olan herkese teşekkür ederim. Her şey anne ve babamla başladı. Onlara minnettarım. Baba, biliyorum ki şu anda beni izliyorsun. Teşekkürler.

Sanırım bunlar mutluluk gözyaşları, yani umarım öyledir. Venüs olmasaydı Serena olmazdı. Bugün burada olmamın tek ve en önemli sebebi Venüs Williams'tır. Teşekkürler Venüs. Hepinize teşekkürler. Hayatımda yaşadığım en güzel süreçti." sözlerini kullandı.

23 GRAND SLAM KAZANDI

40 yaşında, evli ve bir çocuk annesi olarak tenisi bırakan Serena Williams, 1995 yılında başladığı profesyonel tenis kariyerinde çok ve büyük başarılara imza attı. Toplam 23 grand slam zaferi bulunan Williams, 4 olimpiyat altın madalyası(1 kez tekler, 3 kez çiftler) ve 73 tekler şampiyonluğu kazandı.

Katıldığı 39 grand slamin 23'ünü kazanan Serena Williams, Margaret Court'un 24 slamlik rekorunu kırmayı çok kez denedi ancak bir türlü başaramadı.

Serena Williams, 1958'de Althea Gibson'dan bu yana bir Grand Slam şampiyonluğu elde eden ilk siyahi kadın olmuş ve 1975'te Arthur Ashe'den sonra Grand Slam tekler şampiyonluğu kazanan ilk siyahi raket olarak tarihe geçmişti.

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