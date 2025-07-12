Ünlü tenorun dedelik heyecanı

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Ünlü tenorun dedelik heyecanı

Ünlü Alman tenor Jonas Kaufmann'ın kızı Charlotte, geçtiğimiz haftalarda bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Sanatçının ilk torunu olan bebek, ailede büyük sevinçle karşılandı.

Alman opera sanatçısı Jonas Kaufmann, özel hayatında yeni bir döneme girdi. 55 yaşındaki tenor, ilk kez dede olmanın heyecanını yaşıyor. Tiroler Festspiele Erl’in de yöneticiliğini üstlenen Kaufmann’ın en büyük çocuğu olan 27 yaşındaki kızı Charlotte, üç hafta önce bir kız bebek dünyaya getirdi.

Kaufmann cephesinden gelen bu sevinçli haberi, Bunte dergisine konuşan bir aile sözcüsü doğruladı. Charlotte, Kaufmann’ın ilk eşi, mezzosoprano Margarete Joswig ile evliliğinden olan kızı.

Kaufmann, 2019 yılında Avusturyalı opera yönetmeni Christiane Lutz ile evlenmişti. Bu evlilikten de 6 yaşında bir oğlu bulunuyor. Sanatçının hem sahnedeki hem özel yaşantısındaki gelişmeler, özellikle Almanya’da sanat çevrelerinde geniş yankı buluyor.

Jonas Kaufmann, dünya sahnelerinde sergilediği performansların yanı sıra, ailevi mutluluklarıyla da dikkat çekiyor. Şimdilerde hem bir baba hem de dede olan Kaufmann, klasik müzikseverlerin ilgisini bir kez daha üzerine çekmeyi başardı.

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