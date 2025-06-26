Ünlü tıp adamı uyardı! Sağlıklı diyerek kaya tuzu kullananlara kötü haber

Sağlıklı tuz kullanımı konusundaki tartışmalara katılan Prof. Dr. Yusuf Kalko kendi Youtube kanalında yaptığı açıklamada dikkat çekici uyarılarda bulundu. Kaya tuzu tavsiyelerine de çok ihtiyatlı yaklaşan Prof. Dr. Yusuf Kalko şunları söyledi:

“Tabii ki kaya tuzunda bir sıkıntı yok. Ama şöyle bir umutla kaya tuzunu yiyorsanız; içinde mineraller var, içinde her türlü güzel madde var, 10 numara 5 yıldız… Böyle bir şey yok… Bakın buradan insanları uyarıyorum; sakın bu dolduruşa gelmeyin. Rafine tuzu niye kullanmamalıyız biliyor musunuz? Çünkü içinde kimyasal maddeler var. Ondan dolayı kullanmayalım. Hani o beyaz tuzlar var ya onları hakikaten kullanmayın. Rafine edilmiş hiçbir şey kullanmayın, tamam kaya tuzunu kullanalım ama; kaya tuzu da ya inanılmaz bir mineral deposu falan değil kardeşim. Normalde rafine tuzun % 100 sodyum klorür, kaya tuzunun % 98'i sodyum klorür. Sadece yüzde 1 ila 2 mineral var içerisinde. Sen o mineralleri aslında sebzeden, yeşillikten ya da salatadan alıyorsun zaten. O yüzden kaya tuzunu kullanın ama birilerinin dediği gibi kıtır kıtır yemeyin.

Sakın öyle bir şey yapmayın mineral demişken aklıma soda ve maden suyu geldi. Nasıl tüketelim, ne kadar tüketelim konusuna gelirsek; Soda ya da maden suyu tüketmenin normali; işte kalp yetmezliğin yoksa, böbrek yetmezliğin yoksa ya da ne bileyim kortizon benzeri bir ilaç kullanmıyorsan, hamile değilsen makul seviyelerde tüketebilirsiniz. Hamileler, kalp yetmezliği olanlar ve diyaliz hastaları tuz içeren, sodyum içeren hiçbir şeyi doktoruna sormadan ne fazla tüketsin, ne de tüketsin…”

Prof. Dr. Yusuf Kalko’dan çok hayati uyarı: Tuz kısıtlaması hayatı kısaltır!

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