Ünlü tıp dergisi açıkladı: Trump’ın kesintileri milyonlarca insanın ölümüne neden olacak

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ünlü tıp dergisi açıkladı: Trump’ın kesintileri milyonlarca insanın ölümüne neden olacak

ABD Başkanı Trump’ın dış yardımlara yönelik kesinti kararının büyük sonuçları ortaya çıktı. Dünyaca ünlü tıp dergisi The Lancet, kesintilerin 14 milyon insanın ölümüne yol açabileceğini duyudu.

Dünyanın en eski tıp dergilerinden The Lancet tarafından yapılan bir araştırmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm dış yardımları durdurma kararının küresel çapta yol açabileceği etkiler ele alındı. Araştırmada Trump'ın yaptığı küresel yardım kesintilerinin, önümüzdeki 5 yılda 4.5 milyonu 5 yaşından küçük çocuklar arasında olmak üzere 14 milyondan fazla ek ölüme yol açabileceği belirtildi.

Raporun ortak yazarlarından Davide Rasella yaptığı açıklamada, "Düşük ve orta gelirli birçok ülke için ortaya çıkan şok, küresel bir pandemiye veya büyük bir silahlı çatışmaya benzer boyutta olacaktır" dedi. USAID fonlarının 2001-2021 yılları arasında 30 milyonu çocuklar arasında olmak üzere küresel olarak 91 milyondan fazla ölümü önlemeye yardımcı olduğu vurgulandı.

Dünyanın en büyük insani yardım sağlayıcısı olan ABD, büyük ölçüde çeşitli kurumlar aracılığıyla 60'tan fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

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