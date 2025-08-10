Ünlü tiyatrocu Doğacan Taşpınar hayatını kaybetti

Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, "Sevgili meslektaşımız Doğacan Taşpınar’ı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere, tüm arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz." ifadelerine yer verildi.

Taşpınar’ın ani ölümü, ailesini ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Sanatçının ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

DOĞACAN TAŞPINAR KİMDİR?

1980 Ankara doğumlu Doğacan Taşpınar, tiyatro kökenli bir ailede büyüdü. Sanatla dolu bir çocukluk geçiren Taşpınar, 2003’te Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

Taşpınar, 2001’de Nihat İleri, Hale Soygazi ve Zühtü Erkan’ın tiyatro topluluğunda sahneye adım attı. Aynı yıl Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda oyunculuğa başladı.

“Sezuan’ın İyi İnsanı”, “Tersine Dünya”, “Sokak Kızı İrma”, “Teneke”, “Günün Adamı”, “Yağmurcu”, “Çiçek”, “Patron”, “Böcek”, “Pırtlatan Bal”, “Azizce”, “Dava”, “Aşk Bu Mu?” ve “Külhanbeyi Müzikali” gibi eserlerde rol aldı.

Tatavla Sahne’de ise hem oyuncu hem yönetmen olarak çalıştı.

Taşpınar, “Küçük Kadınlar” dizisindeki performansıyla geniş kitlelerin sevgisini kazandı.

Seslendirme sanatçısı olarak birçok film, dizi ve belgeselde unutulmaz karakterlere ses verdi.

Doğacan Taşpınar, tiyatro oyun yazarı Balca Yücesoy ile evliydi.

Çift, sanatsal projelerde iş birliği yaparak güçlü bir bağ oluşturdu.