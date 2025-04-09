Ünlü tiyatrocunun 59 oyunu iptal edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü tiyatrocunun 59 oyunu iptal edildi

Ünlü tiyatrocu Yunus Günçe, 59 oyununun iptal edildiğini duyurdu. Tiyatrocu yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı.

Oyuncu Aybüke Pusat'ın boykot çağrısı nedeniyle TRT dizisi Teşkilat kadrosundan çıkarılması, destek veren oyuncuların da işsiz kalmasına neden oldu.

Ünlü tiyatrocu Yunus Günçe, AKP ve MHP'li belediyeler tarafından 59 oyununun iptal edildiğini duyurdu.

Boykot çağrılarının etkisiyle işsiz kalan bir diğer isim ise ünlü tiyatrocu Yunus Günçe oldu. Günçe, eşiyle birlikte sahneye koydukları Karı Koca İşler / Yeni Sürüm adlı tiyatro oyununun AKP ve MHP'li belediyeler tarafından iptal edilmesiyle büyük bir darbe aldı.

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Yunus Günçe, X hesabından yaptığı açıklamada, toplamda 59 oyunun iptal edildiğini ve bu sayının artabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün iptal edilen oyunlarımız: Tokat, Malatya, Mardin, İskenderun, Elazığ, Kayseri. Toplamda 59 oyun oldu. Sayı daha da artacak gibi duruyor. Berbat ve çok acı bir rekorun sahibiyiz."

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Günçe, tüm zorluklara rağmen yılmayacaklarını ve sahneye çıkabildikleri oyunları oynayacaklarını vurguladı. Ayrıca, kendilerine destek olan, iyi dileklerde bulunan ve yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkür etti.

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