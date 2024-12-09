Ünlü Türk firması resmen iflas etti. Konkordato talebi reddedildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü Türk firması resmen iflas etti. Konkordato talebi reddedildi

Son dönemde artış gösteren iflas ve konkordato haberleri arasına bir yenisi daha eklendi. Bursa’daki ünlü cam firması iflas bayrağını çekti.

Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi’nde faaliyet gösteren Bursa Körfez Cam Alüminyum Otomotiv İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, borca batık durumda olduğu için mahkemeye başvurarak konkordato talep etmişti.

KONKORDATO TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ

2021 senesinde faaliyete başlayan firma, Eylül ayında konkordato talep etmiş ve Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından kendisine 3 aylık geçici konkordato mühleti tanınmıştı. Fakat mahkeme, süre sonunda firmanın konkordato talebini kabul etmeyerek iflasına karar verdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Alınan kararda, "Davacı Bursa Ticaret Siciline kayıtlı 114290 Sicil Numarasında kayıtlı Bursa Körfez Cam Alüminyum Otomotiv İnşaat Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin borca batık olduğu anlaşıldığından 4/12/2024 tarih ve saat 14:33 itibariyle iflasına ( tasfiye usulünün basit tasfiye olarak belirlenmesine) iflasın gecikmeksizin Bursa İflas Müdürlüğüne bildirilmesine, konkordato komiseri Nesrin Beşe'nin görevinin sonlandırılmasına, mahkememizce konulan tüm tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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