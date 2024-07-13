Ünlü Türk milyarder sonunda başardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü Türk milyarder sonunda başardı

Desteklediği her takımın kaybetmesiyle gündem olan Nevzat Aydın İngiltere galibiyetiyle bu kötü şanstan kurtuldu.

1 aydır devam eden 2024 Avrupa Şampiyonası’nda final maçının oynanmasına artık saatler kaldı.

Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanacak mücadelede Fransa’yı geçen İspanya ve Hollanda’yı geçen İngiltere karşı karşıya gelecek.

İngiltere, Hollanda galibiyeti ile Avrupa Şampiyonası’nı ilk kez kazanma şansını elde ederken ünlü Türk milyarderini de havalara uçurdu.

DESTEKLEMEYE GİTTİĞİ HER TAKIM KAYBEDİYORDU

Gittiği maçlarda desteklediği takımların maçı kaybetmesiyle gündem olan Nevzat Aydın bu kötü şansı İngiltere’nin galibiyeti ile yok etmeyi başardı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Nevzat Aydın finalde de İngiltere’yi destekleyeceğini duyurdu.

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