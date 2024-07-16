Ünlü Türk yapı marketi iflasın pençesinde. 45 yılın sonunda bayrağı çekti

Kaynak: Bursa Hakimiyet
Ünlü Türk yapı marketi iflasın pençesinde. 45 yılın sonunda bayrağı çekti

Bursa’nın köklü firmalarından 45 yıllık dev yapı şirketi için konkordato kararı verildi.

Bursa’nın köklü firmalarından 45 yıllık dev yapı şirketi için konkordato kararı verildi. Can çekişen şirketlere Bursa'dan bir yenisi eklendi. Dostkar Yapı Market'in konkordato ilan etmesi sektörü derinden sarstı.

Aile şirketi olarak kurulan Dostkar Yapı Market ve Dostkar Dış Ticaret hakkında 45 yılın sonunda daha önce konkordato mühleti veren Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden yeni bir karar çıktı.

Mahkeme Dostkar Yapı Market'in konkordato süresini 1 yıl daha uzatarak borç batağından kurtulması için bir şans daha verdi.

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Mahkeme, konkordato mühlet kararının ilanen tebliğine ilişkin yayınlan ilanda, dosyanın denetlenebilmesi açısından duruşmayı 25 Aralık 2024 gününe kadar erteledi.

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