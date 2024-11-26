Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses'ten kötü haber: Hayranlarından dua istedi

Ünlü türkücü 2011 yılının mart ayında İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralanmıştı.
AMELİYATI 6 SAAT SÜRMÜŞTÜ
İbrahim Tatlıses, 6 saat süren ameliyat sonucu yoğun bakım ünitesine bağlanmıştı. Uzun süre tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan ancak kısmi felç kalan 72 yaşındaki türkücü, yürümekte zorluk çekiyordu.
TEDAVİYE BAŞLADIĞINI DUYURDU
Tatlıses sevenlerinden dua istedi. Uğradığı silahlı saldırı sonrası felç kalan ünlü sanatçı, yeni tedaviye başladığını duyurdu.
"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"
Instagram hesabından paylaşım yapan Tatlıses, "Hocamla seanslara tekrar başladık. Allah herkese acil şifalar versin beni yürüteceğine inanıyorum. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.