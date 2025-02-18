Ünlü türkücü Lvbel C 5'e açtı ağzını yumdu gözünü: Senin hav havına da sülalene de

Lvbel C5’in ‘HavHavHav’ adlı şarkısı, sözleri büyük tartışmalara yol açtı. Tartışmalar büyürken birçok ünlü isim de konuya dair görüşlerini paylaştı. Karadeniz müziğinin tanınan ismi İsmail Türüt, verdiği bir konserde Lvbel C 5'in "Hav Hav Hav" şarkısı hakkında konuştu. Sadece rapçiye değil dinleyicilerine de ateş püskürdü.

"SENİN HAV HAVINA DA SÜLALENE DE!"

Konser sırasında Türüt, “Ulan senin hav havına da sülalene de! Senin nasıl bir adamsın ya? Ama şunu diyeyim, diyeceksiniz ki hırsızın hiç mi suçu yok? Kusura bakmayın, dinleyende de problem var” ifadelerini kullanarak sert çıktı.

"TÜH KENDİMİ ATACAĞIM BİR YERDEN”

Şarkının büyük bir izlenme oranına ulaşmasına da tepki gösteren Türüt, “Lan böyle soysuzları niye dinliyorsunuz? Adam ne diyor? Hav hav demiş, 80 milyon kişi izlemiş. Tüh, kendimi atacağım bir yerden. Allah cezanızı versin! Neyse, ağzımdan bir şey çıkacak şimdi” diyerek sitem etti.