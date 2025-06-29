Ünlü türkücü Zara iğne ipliğe döndü! 9 kilo verdiren sır diyetin formülünü bizzat kendisi açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Son dönemde verdiği konserle adından söz ettiren 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Zara, uyguladığı diyetle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı, “24 saat aç kalıyorum” diyerek zayıflama sırrını paylaştı. Zara’nın diyeti nasıl yapılır? İşte ünlü şarkıcıyı incecik yapan o diyetin ayrıntıları...

Son zamanlarda estetik işlemleriyle de konuşulan Zara, bu kez diyet yöntemiyle gündeme geldi. Sanatçı, 24 saat açlık diyetinden bahsetti.

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YENİ DİYET AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

“Bu benim kendime meydan okumam. Diyet bir yaşam biçimi. Yağların azalması, kasların korunması, vücudun su-tuz dengesini düzenlemek ve gençlik enerjisini geri kazanmak üzerine kurulu bir diyet.”

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Instagram’da bitkin bir fotoğrafla “Diyetimin 6. günü” yazan Zara, “24 saatte bir yemek yiyorum. Harbiye konserime gelenler, haydi diyete!” dedi.

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Sanatçı, “Yakın zamanda amcamı kaybettim, o benim için baba yarısıydı. Allah rahmet eylesin. Bir süredir iştahım kesildi.” dedi.

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DİYETİN SIRRINI AÇIKLADI

Zara, zayıflama yöntemini şöyle anlattı: “Bir süredir diyet yapıyorum. Öğlen 4’ten sonra yemek yemiyorum. Sadece bitki çayları ve ödem attırıcılar içiyorum. Günde 16 saat aç kalıyorum, bu çok faydalı oldu.”

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9 KİLO VERDİ

Son açıklamasında 9 kilo verdiğini vurgulayan Zara, uyguladığı yöntemleri detaylıca sıraladı: “D vitaminini öğlen damla olarak alıyorum, kabak çekirdeği yağı kullanıyorum. Ev yemeği ve sebze ağırlıklı besleniyorum. Ekmeği bile evde minik kurabiyeler gibi yapıyoruz. Porsiyonlarım çok küçük. Yemekle sıvı içmemeye özen gösteriyorum ki mide asidi artmasın. Daha iyi sindirim için...”

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“Güneş batınca yemek yememeye çalışıyorum. Haftada 3 gün spor ve yürüyüş yapıyorum. En önemlisi stres... Kafanızdaki seslerden kurtulun, deniz, kum, güneş, kelebekler moduna geçin. Bu çok fark yaratıyor. Haklı olmaya değil, mutlu olmaya odaklanıyorum. Öfkelenmekten vazgeçin, çünkü öfke karaciğeri yoruyor.”

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“E, BEN NASIL KİLO VERMEYEYİM?”

“Sevdiğiniz bir şeyi yapın. Severseniz en güzelini yaparsınız, o zaman herkes sever. Eypio ile yaptığımız şarkı listelerde yükseliyor. Stres yok, bol vitamin var... E, ben nasıl kilo vermeyeyim?”

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ZARA KİMDİR?

Türk halk müziğinin sevilen ismi Zara, yıllardır sahnelerin vazgeçilmez sanatçılarından. Gerçek adı Neşe Zara Yılmaz olan sanatçı, 15 Ocak 1976’da İstanbul’da doğdu. Adıyaman kökenli, Alevi ve Sünni bireylerden oluşan bir Kürt ailede büyüdü. Küçük yaşta sahneye çıkan Zara, yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekti.

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Zara, “Neşecik” adıyla çocukken müzik dünyasına adım attı ve sekiz albüm çıkardı. 1991 ve 1993’te Milliyet’in liselerarası yarışmalarında Türkiye birincisi oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda ses eğitimi alarak kariyerine sağlam bir temel oluşturdu.

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1996’da TRT’nin “Yetişmiş Ses Sanatçısı” sınavını kazanan Zara, 1997’de “Yunus Emre Müzikali”nde Amber rolüyle hem oyunculuk hem solistlik yaptı. 1998’de “Avuntu” albümüyle büyük çıkış yakaladı ve hayran kitlesini genişletti.

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Zara, müzikteki başarısını oyunculukla taçlandırdı. 1998’de Atıf Yılmaz’ın “Eylül Fırtınası” filminde Tarık Akan’la başrol oynadı. 2001’de “Deli Yürek: Bumerang Cehennemi” ve 2003’te “Gelin” dizisinde başrol aldı. Aynı dönemde “Boyut” (2000), “Misafir” (2002) ve “Özlenenler” (2003) albümlerini çıkardı.

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Zara, TRT 1’de “Zamanı Geldi” programını 41 bölüm sundu ve önemli sanatçıları ağırladı. 2006’da atv’de “Tanrı Misafiri” sahur programını sundu. 2008’de “Bahar”, 2011’de “Hazine” albümlerini ZR Müzik etiketiyle çıkardı. 2012’de flamenko tarzını harmanladığı albümü büyük ilgi gördü.

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Zara, ilk evliliğini İskender Ulus ile yaptı, ancak 2007’de boşandı. 2012’de Akif Beki ile evlendi ve kızı Dila’yı dünyaya getirdi. Bu evlilik 2016’da sona erdi. Zara, hem müzikte hem özel hayatında adından söz ettirdi.

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Zara, güçlü sesi ve yorumuyla halk müziğinin yaşayan efsanelerinden. Eserleri ve sahne performanslarıyla müzikseverlerin kalbinde taht kuran sanatçı, her geçen gün hayran kitlesini büyütüyor.

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