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İdo Tatlıses karısına benzeri görülmemiş bir jest yaptı

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli 'ye 200 bin liraya mal olan ilginç bir sevgi gösterisi yaptı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 11:28
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Ünlü türkücünün oğlu karısına eşi benzeri görülmemiş bir jest yaptı

İdo Tatlıses karısına benzeri görülmemiş bir jest yaptı
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Şarkıcı İdo’nun eşi Yasemin Şefkatli'ye  aldığı yeni telefon numarası gün, ay, yıl olarak eşinin doğum tarihinden oluşuyor. 

Sabah’ın haberine göre, Tatlıses, GSM operatörlerinden haftalarca eşinin doğduğu tarihi arka arkaya taşıyan numara aradı ama bulamadı. Sonunda bu rakamı barındıran ancak kullanımda olan bir numara buldu. Genç şarkıcı bu numarayı almak için hattın sahibine 200 bin lira civarında bir para ödedi.

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