Ünlü TV spikeri Gözde Atasoy’un yeni görevi belli oldu! Öğrenince şaşıracaksınız

Trabzon yerel medyasından 61 saat, 29 Kasım 2024 tarihli Politik Güğüm köşesinde ünlü TV spikeri Gözde Atasoy’un Trabzonspor’daki yeni görevi duyurdu.

Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:

Trabzonspor’da açıklanan mevcut listede çok ciddi bir değişim yaşanmazken Başkan Doğan, A takımı ile yola devam dedi.

Yola çıktığı yönetim kadrosundan sadece 3 kişiyi as listeden, 3 kişiyi de yedek listede değişime sokan Doğan’ın en dikkat çekici transferi ise kuşkusuz TV Spikeri Gözde Atasoy oldu.

Trabzonspor Kulübü’nün eski başkan adaylarından Metin Atasoy’un kızı olan Gözde Atasoy, aktif olarak spikerliğe devam ediyor.

Trabzonspor’da alacağı görev de belli oldu.

Atasoy, basın ve halkla ilişkilerden sorumlu olacak.

Şu anki düşünceye göre kulübün yapacağı açıklamalarda imzası olacak veya açıklama yapma yetkisine sahip olacak.

Bazen de başkanla beraber organizasyonlarda görev alacak.

Listede dikkat çeken bir durum ise Ahmet Beşir’in olmayışı.

Beşir, bilindiği üzere yıllardır Ertuğrul Doğan ile devam ediyor.

Ancak bu defa as listeden çıkarıldı ve Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ile Sağlık Kurulu Başkanı olarak atandı.

Artık görevini burada sürdürecek.