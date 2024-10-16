Ünlü uçak şirketi zorda! 2.500 kişiyi işten çıkaracak

Avrupalı havacılık ve uçak üretim şirketi Airbus'tan çalışanlarına kötü haber geldi. Dev havacılık şirketi uydu projelerindeki kayıpların artmasının ardından Savunma ve Uzay bölümünde bulunan 2 bin 500 kişiyi işten çıkarmayı planladıklarını duyurdu.

Airbus’tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, özellikle zarar eden Uzay Sistemlerinde "karmaşık iş ortamı" sebebiyle yeni tedbirlerin alınacağı ve uzay bölümünün iş gücünün yeniden yapılandırılacağı ifade edildi.

İşten çıkarma ile ilgili yapılan açıklamada, “Bu tedbirlerin sonucunda Airbus Savunma ve Uzay bölümünde 2026 ortasına kadar 2 bin 500'e kadar pozisyonun azaltılması bekleniyor.” ifadeleri yer aldı.

Şirketin açıklamasında, işten çıkarmaların detaylarının başta sendikalar olmak üzere sosyal ortaklarla birlikte belirleneceği de vurgulandı. Söz konusu işten çıkarmaların en fazla Almanya’da savunma biriminin genel merkezinde olması bekleniyor.

989 MİLYON ZARAR AÇIKLADI

Yaklaşık 35 bin kişi istihdam eden Airbus'ın savunma ve havacılık bölümü yılın ilk yarısında 989 milyon avroluk zarar açıklamıştı.

Merkezi Fransa'da bulunan Airbus, Almanya, İngiltere ve İspanya'da da operasyonlarını yürütmeye devam ediyor. Öte yandan, Airbus'ın en büyük rakibi ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing de 12 Ekim’de iş gücünün yüzde 10’una denk gelen 17 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurmuştu.