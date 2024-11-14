Ünlü ütü firması arızalı modellerini toplatıyor! Türkiye'de en çok satılan markaların başında geliyor

Üretici firma Versuni, Philips’in PSG8XXX, PSG90XX ve GC96XX serisine ait buharlı ütü modellerini geri çağırdığını açıkladı.

Artı49'da yer alan habere göre, Şirket, geri çağırmanın sebebinin, buhar kazanın kaynak dikişlerinde meydana gelen bir üretim hatası olduğunu belirtti.

OLASI YARALANMA RİSKİ

Bu hatanın, buharın kontrolsüz şekilde dışarı çıkmasına yol açarak yanıklara veya çarpma yaralanmalarına neden olabileceği ifade edildi. Kullanıcıların etkilenen ürünleri derhal kullanmayı bırakmaları ve elektrik fişini prizden çekmeleri önerildi.

Versuni’ye göre, geri çağırmadan etkilenen ürünlerin tip numaraları ve üretim kodları cihazların alt kısmında yer almaktadır. Bu ürünlerden bazıları şunlar:

PSG8030 | 2421, 2422 veya 2423

PSG8040 | 2421, 2422 veya 2423

PSG8050 | 2421, 2422 veya 2423

PSG8130 | 2421, 2422 veya 2423

PSG8140 | 2421, 2422 veya 2423

Firma, ayrıca şu tavsiyelerde bulundu:

-Buharlı ütüyü kullanmayı hemen bırakın.

-Ütünün fişini çekin.

-Cihazın tamamen soğumasını bekleyin