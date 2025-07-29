Ünlü uygulamaya rekor ceza!

Mahkeme, Zoom’un Rusya’daki kullanıcı verilerine ilişkin düzenlemelere uymadığına hükmederek şirketin para cezası ödemesine karar verdi. Platform daha önce de kullanıcı verilerini yerel sunucularda saklamadığı gerekçesiyle benzer cezalarla karşı karşıya kalmıştı.

Rusya, özellikle Batılı dijital şirketlere yönelik veri yerelleştirme ve mevzuata uyum konularında sıkı bir politika izliyor. Zoom’un yanı sıra Instagram, Facebook ve TikTok gibi birçok uluslararası platform da daha önce Rusya’nın dijital yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezalarına çarptırılmıştı.

Uzmanlar, Rusya’nın bu tür adımlarının hem veri güvenliği hassasiyetinden hem de dijital egemenlik arayışından kaynaklandığını belirtiyor. Zoom cephesinden karara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

