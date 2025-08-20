Ünlü uzman deprem fırtınası yaşanacak 2 ilimizi açıkladı. Balıkesir'de 10 günde 4 bin deprem oldu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, bölgeyi sarsmaya devam ediyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin Sındırgı Fayı üzerinde gerçekleştiğini ve 4 bine yakın artçı sarsıntının kaydedildiğini açıkladı.

Bölgede incelemelerde bulunan Sözbilir, depremin 10-12 kilometre uzunluğunda bir fay kırığı oluşturduğunu belirtti. Gelenbe Fayı’nın bariyer etkisiyle depremin doğuya doğru ilerlediğini ifade eden uzman, sismik aktivitenin birkaç hafta içinde azalacağını öngörüyor. Ancak Manisa’nın Akhisar ve Kırıkağaç ilçeleri ile Balıkesir’e uzanan bölgede deprem fırtınası riski sürüyor.

Sözbilir, Gelenbe Fayı’nın tetiklenmesiyle bu bölgelerde 5 büyüklüğünü aşmayan lokal depremlerin olabileceğini vurguladı. Vatandaşlara paniğe kapılmama çağrısı yapan uzman, “Deprem fırtınası dar bir alanda etkili. Halkın sakin kalması önemli” dedi.

Sındırgı’daki deprem, yıkım sınırında olmasına rağmen ciddi hasara yol açmadı. Yalnızca bir bina yıkılırken, yaklaşık bin bina hasar gördü. Kırsal kesimlerdeki yığma evlerde hasar daha fazla. Sözbilir, TOKİ konutlarının sağlam olduğunu belirtirken, köy evlerinde çelik direklerle güçlendirme önerdi. İstanbul faylarının bu depremlerden etkilenmeyeceği de vurgulandı.

Artçı şokların odak mekanizmalarında farklılıklar dikkat çekiyor. Sındırgı Fayı’na ek olarak, Gelenbe Fayı’nın da tetiklendiği belirtiliyor. Uzun süredir suskun olan bu fay, Akhisar’dan Bigadiç’e uzanıyor. Bölgedeki sismik hareketlilik, uzmanlar tarafından yakından takip ediliyor.