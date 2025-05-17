Ünlü vakıftan öğrencilere büyük müjde. 80 milyonluk burs için kayıtlar başlıyor

Semra & Enver Yücel (SEY) Vakfı, eğitimde fırsat eşitliği için yeni bir adım attı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için burs başvuru sürecini başlatan vakıf, anaokulu ve birinci sınıfa başlayacak çocuklara 8 yıl boyunca kesintisiz destek sunacak.

Yaklaşık 80 milyon TL’lik burs programıyla yüzlerce öğrencinin eğitim masrafları karşılanacak. Başvurular, 19-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında www.seyvakfi.org adresinden alınacak.

2020’de kurulan SEY Vakfı, gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarına anasınıfından 8’inci sınıfa kadar destek sağlıyor. Bu yılki programda, okul ücretlerinin yanı sıra yemek, kırtasiye ve dijital araç gereçler gibi ihtiyaçlar da karşılanacak. Vakıf, başarı kriteri veya sınav şartı aramadan her çocuğun kaliteli eğitime erişimini hedefliyor.

SEY Vakfı Başkanı Hüseyin Yücel, Kahramanmaraş depremi sonrası 500 öğrenciye verilen bursların önemine dikkat çekti. “Depremzede gençlerin başarıları, motivasyonumuzu artırıyor. Eğitimde eşitlik için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Vakfın Başkan Vekili Begüm Yücel, eğitimin dönüştürücü gücüne vurgu yaptı: “Bir çocuğun hayatındaki değişim, bir ailenin ve toplumun kaderini etkiler. Teknolojiyle barışık, donanımlı bireyler yetiştirmek için durmaksızın çalışıyoruz.”

SEY Vakfı, bugüne kadar binlerce öğrenciye dokundu. Yeni burs programı, Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelere umut olacak. Vakfın hedefi, her yıl daha fazla çocuğa ulaşarak ülkenin geleceğine katkı sağlamak.

Burslar, işsiz veya asgari ücretle geçinen ailelerin çocuklarına öncelik tanıyor. Başvuru süreci kolaylaştırılmış olup, detaylı bilgi vakfın resmi web sitesinde yer alıyor.