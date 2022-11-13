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  • Ayşegül Aldinç'ten, özellikle sanatçıların yaşlarını büyüterek söylemeye meraklı olanlara: Yaş üstüne yaş koyanlarla işi

Ayşegül Aldinç'ten, özellikle sanatçıların yaşlarını büyüterek söylemeye meraklı olanlara: Yaş üstüne yaş koyanlarla işimiz yok

Sosyal medya hesabından 1987 yılında çekilen bir fotoğrafını paylaşan ünlü sanatçı, yazdığı mesajında yaş konusuna takılanlara tepki gösterdi.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 17:09
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Ünlü ve güzel sanatçı yaş konusuna takılanlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi

Ayşegül Aldinç'ten, özellikle sanatçıların yaşlarını büyüterek söylemeye meraklı olanlara: Yaş üstüne yaş koyanlarla işimiz yok
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İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen 1981 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden, hem şarkıcılık hem de oyunculuk kariyeri ile ödüle layık görülen Ayşegül Aldinç , 560 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"ZAMANIN YAVAŞ AKTIĞI MUTLU YILLAR"

''İlk artistik fotoğrafıma bakıyorsunuz! İmzalı fotoğraf ateşlemek amacıyla çekinmişim yıllar önce! Vakanüvisler merak eder şimdi! 87 yılı falan. Küçükken artistlere mektup yazıp, imzalı fotoğraf isterdik mahalle arkadaşım Yakut’la. Hatta yıllar sonra buluşup, onunkilerle benimkileri yarıştırdık; kiminki daha çok diye. Zamanın yavaş aktığı o mutlu yılları andık; güldük, hüzünlendik. Ben ona bayram tebriği kartları, gittiğim yerlerin kartpostallarını yollamışım. Hakikatli kız bak, saklamış hepsini. Kartın arkasındaki kargacık burgacık yazıma baktım; rezalet. (Şimdi çok güzel Allah’tan) Totalde ise Sarkastik ifade, ukalalık dozu falan aynı maalesef''

 

"SANIRSIN BİZE KATTIĞI YILLARI KENDİNDEN EKSİLTECEK!"

1980'li ve 90'lı yıllarda adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı, "İnsan 7’sinde neyse 70’inde de oymuş. 70’i görüp üstüne atlayanın altından halıyı çekerim yalnız! O yılları da görürüz umarım Allah’ın izniyle. Taş taş üstünde bırakmayıp, yaş yaş üstüne katıp oralardan vurmalara kalkan dangalak şürekâsıyla hiç işimiz yok. Bak, bak, bak dangoza bak! Sanırsın bana-ona kattığı yılları, ufalıp cebime girmek için kendinden eksiltecek!" ifadelerini kullandı

"YATAĞIN SARSINTISIYLA UYANDIM"

En çok da Ajda’mızın yaşıyla ilgili tevatür sinirimi oynatıyor. Arttıran arttırana! (Geçmişler olsun bu arada.) Rüyamda bu ve benzeri primatlara 'Affetmişsiniz siz onu, O, o dediğiniz yaşta değil bu yaşta diye kafa kağıdını elimde nasıl sallamışsam yatağın sarsıntısıyla uyandım! Kötücülüğün eni boyu yok anacım. Her yaş ve her bedende!

 

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