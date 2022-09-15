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  • Gizem Sabancı şiddet uyguluyor iddiası ile eşine boşanma davası açtı.

Gizem Sabancı şiddet uyguluyor iddiası ile eşine boşanma davası açtı.

Gizem Sabancı, iki yıl önce evlendiği Koray Helvacıoğlu’nun kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla ‘çekişmeli’ boşanma davası açtı. Sabancı, 2 ay uzaklaştırma kararı da aldırdı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 11:20
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Ünlü ve zengin kadınlarda şiddet görüyor. Gizem Sabancı şiddet uyguluyor iddiası ile eşine boşanma davası açtı

Gizem Sabancı şiddet uyguluyor iddiası ile eşine boşanma davası açtı.
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İş insanı Kaya Sabancı’nın küçük kızı Gizem Sabancı ile Ankaralı iş insanı Yılmaz Helvacıoğlu’nun iç mimar oğlu Koray Helvacıoğlu, 11 Eylül 2020 tarihinde Çırağan Sarayı’nda yapılan görkemli bir düğünle evlenmişti. Çiftin bu evliliğinden Şubat 2022'de bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Ama çocuk mutluluk getirmedi.

Gizem Sabancı, eşi Koray Helvacıoğlu’nun kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla ‘çekişmeli’ boşanma davası açtı. Sabancı, 2 ay uzaklaştırma kararı da aldırdı.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, çiftin evliliği Koray Helvacıoğlu’nun eşi Gizem Sabancı’ya uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddet nedeniyle çatırdamaya başladı

Gizem Sabancı, geçen ay avukatı Altın Mimir aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle çekişmeli’ boşanma davası açtı.

Kendisi ve çocuğunun can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne süren Gizem Sabancı, ayrıca korunma talebinde bulundu. Talebi haklı bulan mahkeme, Koray Helvacıoğlu’nun 2 ay süreyle mağdur Gizem Sabancı’ya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi.

 

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