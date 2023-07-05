Ünlü vize şirketinde skandal. Vize başvurusu yapanların bilgileri kopyalanıp yurt dışında bakın ne için kullanılmış

Türkiye’de faaliyet gösteren Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi’nin, kendisine müracaat eden Türk ve yabancı uyruklu vatandaşlarının pasaport bilgilerini kopyaladığı, bu bilgilerle özellikle Yunanistan’a ve diğer ülkelere ait GSM hattı çıkardıkları ve söz konusu hatları borsada manipülasyon yapan kişilere temin ettiği ve bu hatlar üzerinden manipülasyon yapıldığı tespit edildi.

KRT’de yer alan habere göre, Kosmos vizenin sahibi olan İstirati Dolçinyadi ve beraber manipülasyon yaptıkları kişilerle bazı iş adamlarını bu hatlar üzerinden tehdit ve şantaj yaptıkları ortaya çıktı.

Orta ve küçük ölçekteki yatırımcıları manipüle edip dolandırmak için, rakipleri olan büyük iş adamları ve borsacıları da yine aynı yöntemle sindirebilmek için kripto haberleşme aracı olarak kullandıkları ortaya çıktı.

EKONOMİDEKİ DALGALANMAYI FIRSATA ÇEVİRDİLER

Yunanistan vatandaşı İstirati Dolçinyadi ismindeki şahsa ait şirket, uzun yıllardır Türkiye’de vize hizmetleri veriyor. Özellikle Türkiye ekonomisindeki dalgalanmaların yoğun olduğu son dönemde şirketin adı, borsa manipülatörleriyle ortaklaşa kurduğu tezgahla gündeme geliyor.

TÜRK PASAPORTLARINI KOPYALAYIP YUNAN HATTI AÇIYORLAR

Şirket, kendisine başvuran Türk vatandaşlarına görüntüde rutin vize hizmeti veriyor. Ancak vize işlemleri bittikten sonra pasaport bilgilerini kopyalayıp, bu bilgilerle Yunan GSM hatları açarak büyük borsa manipülatörlerinin hizmetine sunuyor. Borsada bir çok manipülasyon yapan bu manipülatörler, orta ve küçük ölçekteki Türk yatırımcıları bu hatlar üzerinden arıyor, tehdit ve şantaj mesajlarıyla korkutarak manipüle edip dolandırmaya ve mağdur etmeye çalışıyor.

YUNAN HATLARINI DELİL OLARAK KULLANILMASIN DİYE TERCİH EDİYORLAR

Dolandırıcılık şebekesinin özellikle Yunanistan’a ait GSM hatlarını tercih etmelerinin sebebi, tehdit ve şantaj mesajları alan ve dolandırılan Türk yatırımcıların mahkemeye başvurmaları ihtimalinde kendilerini garantiye almaktır. Çünkü mağdur, mahkemeye dolandırıldığını, tehdit ve şantaj içerikli mesajlar aldığını bildirdiğinde, mesaj atılan numaranın yurt dışına ait olması soruşturmayı zorlaştırıyor. Türkiye’deki hukuk sisteminde yabancı numaralardan gelen mesajlar, mahkeme tarafından delil olarak kabul edilmesi zorlaşıyor.

ŞİRKETİN SAHİBİ FİRARİ KREDİ KARTI DOLANDIRICISI

Kosmos Vize’nin sahibi İstirati Dolçinyadi'nin, Türkiye’de daha önce kredi kartı dolandırıcılığı suçundan bir çok soruşturma geçirdiği ve şu an firari olduğu öğrenildi.

HİSSELERİNİ DEVRETTİ ANCAK HER GÜN ŞİRKETTE

Aynı zamanda Kosmos Vize’nin kurucusu olan Dolçinyadi, 2014’te hisselerini devretmiş olsa da, şirketteki ortaklığı devam etmekte ve her gün düzenli olarak şirkete gidip mesaiye devam etmektedir.

PETROKENT VE PENTA MANİPÜLASYONLARININ ARKASINDA DA ONLAR VAR

Kosmos Vize ve şirketin en büyük işbirlikçilerinden olan Bulls Yatırım’ın ortağı Kemal Akkaya ile, Petrokent ve Penta manipülasyonlarında küçük yatırımcıları, yine Kosmos’un sahibi İstiradi’nin temin ettiği Yunan GSM hatları üzerinden manipülasyonlar gerçekleşmiştir. Ayrıca bu hatlar üzerinden bazı iş adamlarına da tehdit ve şantaj yapılmıştır.

BU NUMARAYA DİKKAT

Şirketin borsa manipülatörleriyle birlikte bir çok iş adamları ve borsacılara kumpas kurmak için kullandıkları numaralardan biri şu şekilde:

+30 697 214 68 09

ÜNLÜ YATIRIMCIYI DA DOLANDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Kosmos Vize ve ortaklarının, bir dönemler borsanın önemli yorumcularından biri olan İ.Ö’yü de, benzer bir şekilde kumpas kurdukları ve benzer numaralarla iletişime geçip tehdit ettikleri borsa çevrelerince de bilinmektedir.