Ünlü vokalist Steve Harwell hayatını kaybetti

ABD'li grup 'Smash Mouth'un baş vokalisti olan Steve Harwell, karaciğer yetmezliği nedeniyle 56 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi grubun menajeri Robert Hayes duyurdu

Ünlü vokalist Steve Harwell hayatını kaybetti

1999'da çıkardıkları 'All Star' şarkısıyla tanınan popüler alternatif rock grubu 'Smash Mouth'un üyelerinden Steve Harwell'dan acı haber geldi. Harwell'ın 56 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

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Grubun kurucu üyelerinden olan Steve Harwell, ABD'nin Idaho eyaletindeki evinde karaciğer yetmezliği sonucu vefat etti. Acı haberi grubun menajeri Robert Hayes duyurdu.

Ayrıca bir süre bakımevinde kalan Steve Harwell'ın sadece hafta sonlarında evinde vakit geçirdiği öğrenildi.

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Birçok sağlık sorunuyla mücadele eden Steve Harwell, alkol bağımlılığının sonucunda karaciğerinde problemler yaşamıştı.

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