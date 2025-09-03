Ünlü yapımcı ve senarist acı haberle sarsıldı!

Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ'ın 65 yaşında vefat eden babası İlhan Bozdağ'ın cenazesi, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitiren İlhan Bozdağ için Hulusi Akar Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Bozdağ'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

CHP’yi yasa boğan ölüm! Kadın başkan için gözyaşları sel oldu...CHP’yi yasa boğan ölüm! Kadın başkan için gözyaşları sel oldu...

Cenaze törenine Bozdağ'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe belediye başkanları, ATV Genel Müdürü Ali Türkaslan, sanat dünyasından çok sayıda oyuncu ve yönetmen ile vatandaşlar katıldı.

Mehmet Bozdağ, mezarlıkta taziyeleri kabul etti.

