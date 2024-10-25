Ünlü yarışmacı trafik kazasında feci şekilde can verdi

Naked and Afraid adlı yarışma programında gösterdiği performansla tanınan Sarah Danser, 22 Ekim’de Hawaii, Kahala’da yaşanan bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Honolulu polisinin verdiği bilgiye göre, kazada 59 yaşındaki bir sürücünün aracın kontrolünü kaybederek park halindeki bir araca çarpması sonucunda Danser ağır yaralandı. Tedavi altına alınan Danser, maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Doğaya ve Maceraya Tutkusu

Colorado eyaletinde doğan Danser, yaklaşık 12 yıldır Hawaii'de yaşıyordu. Sosyal medya paylaşımlarında kendini "korsan" olarak tanımlayan genç kadın, hayatını deniz ve doğa sevgisiyle sürdürüyordu. Kewalo Basin'de bir teknede yaşayan Danser, SCUBA dalgıçlığı, tekne kaptanlığı ve hayatta kalma becerileriyle tanınıyordu. Çalıştığı Island Divers Hawaii, onun ardından duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Dostları ve Sevenleri Yasta

Danser’ın yakın arkadaşları ve meslektaşları da sosyal medya üzerinden üzüntülerini dile getirdi. Aynı yarışmadan Melissa Lauren, "Sarah doğaya tutkusu olan bir insandı, onunla Afrika’da zorlu bir deneyimi paylaşmıştım," diyerek arkadaşının maceracı ruhuna vurgu yaptı.

Sarah’ın kardeşi Jake Danser ise, "Ona 'büyülü' demek en doğru tanımlama olurdu. Pozitif enerjisi çevresini adeta aydınlatıyordu," ifadeleriyle kardeşini andı.