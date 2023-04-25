Seçimden sonra Dolarda neler olacak. Ünlü yatırım şirketi açıkladı

ABD’li yatırım şirketi BlackRock, 14 mayıs seçimleri sonrası Türkiye’de ekonomik açıdan neler olacağını açıkladı.

Seçimden sonra Dolarda neler olacak. Ünlü yatırım şirketi açıkladı

Türkiye’de seçimler yaklaştıkça yabancı yatırımcı ve bankaların yorumları merak konusu oldu.

Son senelerde iktidarın ekonomi politikaları nedeniyle çıkış yapan yabancı yatırımcının, seçim sonrası yeni iktidar ve ekonomide ‘normalleşmeyle’ birlikte geri dönebileceği belirtiliyor.

Ancak bunun kısa vadede gerçekleşmeyeceğini düşünenler de var.

OLUMLU BİR TABLO ÇİZMEDİ

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden ABD’li BlackRock, seçim sonrasında Türkiye’ye yönelik kısa vadeli sermaye girişlerine ilişkin olumlu bir tablo çizmedi.

10 trilyon dolarlık bir varlığı yöneten BlackRock şirketi, Türkiye’de seçimi muhalefetin kazanması halinde kısa vadede önemli bir yatırımcı girişi beklemediğini belirtti.

Ekonomi gazetesinden Elif Karaca’nın sorularını yanıtlayan BlackRock sözcüsü, Türkiye’nin hisse senedi ve sabit getirili endekslerdeki ağırlığının son 10 yılda azaldığına ve genel uluslararası yatırım akışının düşük olduğuna dikkat çekerek, “Bunun kısa süre içerisinde değişeceği yönünde pek fazla işaret görmediklerini” söyledi. Kurum, 2024’teki yerel seçimler nedeniyle ekonomide büyük ve geniş kapsamlı değişiklikler beklemiyor.

BlackRock sözcüsü, Türk Lirası’nın değerinin düşmekte olmasına rağmen hala aşırı değerli olmaya devam ettiğini söyledi.

Yabancı bankaların büyük çoğunluğu, seçim sonrası senaryolarında TL’de değer kaybı bekliyor.

SEÇİM SONUCU NE OLURSA OLSUN TL ZAYIFLAYACAK

Bankaların genel görüşü ‘heterodoks’ politikalar izleyen hükümetin yeniden seçilmesi durumunda TL’nin değer kaybedeceği yönünde.

Ama ne kadar değer kaybedeceğine dair tahminler bankadan bankaya değişiyor. Örneğin Britanya merkezli bankacılık devi Standard Chartered, iktidarın kazanması halinde dolar/TL’nin 36’ya çıkacağını öngörüyor.

Muhalefetin seçimi kazandığı senaryodaysa görüşler ikiye ayrılıyor. Görüşlerden birine göre seçim sonucu ne olursa olsun TL zayıflayacak.

Diğer görüşlerse muhalefetin kazanması durumunda zayıflamanın sınırlı olacağı, hatta TL’nin güçleneceği belirtiliyor.

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