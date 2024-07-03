Ünlü yazar Ahmet Ümit savcılığa çağrıldı

Yazar Ahmet Ümit, polisiye romanlarıyla ve komünist kimliğiyle tanınıyor.
Türkiye’nin en çok satan yazarlarından Ahmet Ümit X hesabından bir gelişmeyi duyurdu.
Ümit, Savcılık tarafından ifadeye çağrıldığını belirtti. Ümit, yaptığı bir paylaşım nedeniyle ifadeye çağrıldığını açıkladı.
Şair ve yazar Ahmet Ümit bu sabah Bakırköy Adliyesi’ne ifade vermek için gitti.
Oradaki çalışanların hayranı olduğunu belirten Ümit çekildiği fotoğrafı de paylaştı.
İşte Ümit’in paylaşımı:
Bu sabah attığım bir twet nedeniyle Bakırköy Adliyesine savcılığa ifade vermeye gittim.
Çalışan arkadaşlar okurum çıktı. Kitap imzaladık, bir de fotoğraf çektirdik adliye hatırası olarak.
AHMET ÜMİT KİMDİR?
Türk edebiyatının polisiye türündeki önemli yazarlarından Ahmet Ümit 1960 yılında Gaziantep'te doğdu.
Üniversite eğitimi için İstanbul'a giden Ümit, üniversitede tanıştığı Vildan Hanım ile evlenmiştir. Ümit’in bu evlilikten Gül adında bir kızı dünyaya geldi.
Yazarlık kariyerine Barış ve Sosyalizm Sorunları adlı dergide yazılar kaleme alarak başladı.
Ümit’in kitapları Türkiye’de büyük yankıya neden oldu ve geniş kitlelere ulaştı.
Ahmet Ümit'in eserleri şiir, hikâye ve roman gibi çeşitli türlerde zengin bir repertuvara sahiptir.