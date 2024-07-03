Ünlü yazar Ahmet Ümit savcılığa çağrıldı

Ünlü yazar Ahmet Ümit savcılığa çağrıldı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye’nin popüler yazarlarından Ahmet Ümit savcılığa çağrıldığını açıkladı.

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Ünlü yazar Ahmet Ümit savcılığa çağrıldı 1

Yazar Ahmet Ümit, polisiye romanlarıyla ve komünist kimliğiyle tanınıyor.

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Ünlü yazar Ahmet Ümit savcılığa çağrıldı 2

Türkiye’nin en çok satan yazarlarından Ahmet Ümit X hesabından bir gelişmeyi duyurdu.

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Ünlü yazar Ahmet Ümit savcılığa çağrıldı 3

Ümit, Savcılık tarafından ifadeye çağrıldığını belirtti. Ümit, yaptığı bir paylaşım nedeniyle ifadeye çağrıldığını açıkladı.

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Ünlü yazar Ahmet Ümit savcılığa çağrıldı 4

Şair ve yazar Ahmet Ümit bu sabah Bakırköy Adliyesi’ne ifade vermek için gitti.

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Ünlü yazar Ahmet Ümit savcılığa çağrıldı 5

Oradaki çalışanların hayranı olduğunu belirten Ümit çekildiği fotoğrafı de paylaştı.

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Ünlü yazar Ahmet Ümit savcılığa çağrıldı 6

İşte Ümit’in paylaşımı:

Bu sabah attığım bir twet nedeniyle Bakırköy Adliyesine savcılığa ifade vermeye gittim.

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Ünlü yazar Ahmet Ümit savcılığa çağrıldı 7

Çalışan arkadaşlar okurum çıktı. Kitap imzaladık, bir de fotoğraf çektirdik adliye hatırası olarak.

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Ünlü yazar Ahmet Ümit savcılığa çağrıldı 8

AHMET ÜMİT KİMDİR?

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Ünlü yazar Ahmet Ümit savcılığa çağrıldı 9

Türk edebiyatının polisiye türündeki önemli yazarlarından Ahmet Ümit 1960 yılında Gaziantep'te doğdu.

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Ünlü yazar Ahmet Ümit savcılığa çağrıldı 10

Üniversite eğitimi için İstanbul'a giden Ümit, üniversitede tanıştığı Vildan Hanım ile evlenmiştir. Ümit’in bu evlilikten Gül adında bir kızı dünyaya geldi.

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Ünlü yazar Ahmet Ümit savcılığa çağrıldı 11

Yazarlık kariyerine Barış ve Sosyalizm Sorunları adlı dergide yazılar kaleme alarak başladı.

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Ünlü yazar Ahmet Ümit savcılığa çağrıldı 12

Ümit’in kitapları Türkiye’de büyük yankıya neden oldu ve geniş kitlelere ulaştı.

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Ünlü yazar Ahmet Ümit savcılığa çağrıldı 13

Ümit’in kitapları Türkiye’de büyük yankıya neden oldu ve geniş kitlelere ulaştı.

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Ünlü yazar Ahmet Ümit savcılığa çağrıldı 14

Ahmet Ümit'in eserleri şiir, hikâye ve roman gibi çeşitli türlerde zengin bir repertuvara sahiptir.

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Ünlü yazar Ahmet Ümit savcılığa çağrıldı 15
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Ünlü yazar Ahmet Ümit savcılığa çağrıldı 16
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