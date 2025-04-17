Ünlü yazar AKP’nin herkesten sır gibi sakladığı anketi yayınladı! Ankara bu sonuçlarla çalkalanıyor…

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Nisan ayının son seçim anket sonuçlarında dikkat çeken değişimler yaşandı. CHP, AKP’ye yüzde 5 gibi bir fark atması dikkat çekti. CHP, yüzde 35, AKP ise 30.6 oy aldı.

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI ANKETLERDE DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Geçtiğimiz yerel seçimde 22 yıllık AKP iktidarı sona ermişti. CHP ilk kez AKP’nin önüne geçerek birinci parti konumuna gelmişti. Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu rakibine fark atarak kazanmıştı. İmamoğlu’nun CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi sürecinde ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında tutuklanması ve diplomasının iptal edilmesi topluma yansıması ise anketlerde ortaya çıktı.

FARK 5 PUANA YAKLAŞTI

Nefes yazarı Aytunç Erkin, AREA Araştırma anketinin “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Nisan 2025”in sonuçlarını köşe yazısında aktardı. Erkin, CHP ile AKP arasındaki 5 puana yaklaşan farka dikkat çekerek, “CHP yüzde 35 ile birinci parti. AKP’nin yüzde 30.6 ile ikinci sırada olduğu görülüyor. Yüzde 7 ülke barajı düşünüldüğünde ittifaksız dört partili bir meclis aritmetiği karşımıza çıkıyor. CHP yüzde 35, AKP yüzde 30.6, DEM Parti yüzde 8.6, MHP yüzde 7.6” dedi.

MİLLİYETÇİ PARTİLEDE SÜRPRİZ ÇIKIŞ

Diğer partilere de değinen Erkin, Zafer Partisi’ndeki artışa ayak bastı. Erkin, “İYİ Parti’nin yüzde 6.6 ile parlamento dışında kaldığı, Ümit Özdağ’ın tutuklanmasının etkisiyle Zafer Partisi’nin yüzde 4.2 ile yükselişte olduğu dikkat çekiyor. Toplam seçmende kararsızların oranıysa yüzde 19” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ KAZANIYOR

Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak gelmesi veya diplomasının iptali nedeniyle aday olamaması durumunda ise katılımcıların CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilk sırada gelen isim yüzde 42.3’le Mansur Yavaş oldu. “Belirtilen isimler, cumhurbaşkanı adayı olması durumunda kazanabilir mi?” sorusuna verilen cevaplar sonucunda; Mansur Yavaş yüzde 55.8, Ekrem İmamoğlu yüzde 55.5, Tayyip Erdoğan yüzde 42.7, Özgür Özel yüzde 29.7 çıktı.