Ünlü yazar başörtüsünü fırlattı! Diyanet’in son hutbesi çileden çıkardı…

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 1 Ağustos 2025 tarihinde, Türkiye genelindeki 81 ilde bulunan camilerde okutulan cuma hutbesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve yeni bir tartışmanın önünü açtı. “Haya ve Edep” temasıyla hazırlanan hutbede, özellikle kadınların giyim tarzı ve özgürlükleri hedef alınmıştı.

Hutbede, “Uygunsuz kıyafetlerle toplumsal alanlarda, özellikle kurumsal nitelikteki mekânlarda bulunmak, asgari ahlak kurallarına meydan okumaktır. Bu, modernlik değil, ilkelliktir. Ahlak ve edep sınırlarını hiçe sayanlara sessiz kalanlar büyük bir sorumluluk altındadır. Neslimizin iffetini, ahlakını ve edebini korumak hepimizin ortak görevidir” ifadelerine yer verildi.

Hutbenin içeriği, kamuoyunda yoğun tepkilere neden oldu. Feminist yazar Berrin Sönmez, Diyanet’in bu hutbesine tepki olarak başörtüsünü çıkarma kararı aldığını duyurdu.

"12 EYLÜL CUNTASININ ÜNİVERSİTELERDE BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI GETİRECEĞİ KONUŞULURKEN BAŞIMI ÖRTMÜŞTÜM"

Başörtüsünü nasıl örttüğünü anlatan Medyascope yazarı Sönmez, şunları dile getirdi:

"1981’de DTCF ikinci sınıftayken 12 Eylül cuntasının üniversitelerde başörtüsü yasağı getireceği konuşulurken başımı örtmüştüm. Bu benim için örgütlü olmayan kişisel bir direnişti. Doktora aşamasında ise sürdüremedim. Hem liseyi parasız yatılı okuduğum yani bu ülkeye borçlu olduğum için ve hem de bir kadın olarak çalışma yaşamından kopmak istemediğim için -hangisi daha baskındı ben de bilmiyorum- Allah’ın affına sığınarak başımı açtım. Ve emekli olduğum gün tekrar örtündüm. İşin tuhafı 28 Şubat tasfiyesi ile akademiden zorunlu emekli olduğum zaman AKP yelkeni bir rüzgar yakalamıştı. “Türkiye İranlaşacak” endişeleri toplumu sarmıştı. Hiç ihtimal vermedim. Mümkün değil dedim. Fakat bir akademisyen olarak binde birlik bir ihtimal payı vermeliydim. Emekli olduğum gün başımı örterken kendimce yaradanımla bir sözleşme yaptım. Eğer bir gün bu ülkede başörtü zorunlu tutulacak olursa o gün başımı açarım, dedim.

"BU HUTBEDEN SONRA BAŞÖRTÜMÜ ÇIKARIYORUM "

Diyanet’in son hutbesini, başörtüsü zorunluluğuna yönelik adımların bir işareti olarak değerlendiren Sönmez, “Bu hutbe, zorunlu başörtüsü dayatmasının önünü açabilecek bir yaklaşımı yansıtıyor. Buna tepki olarak başörtümü çıkarıyorum. Kimseden de saygı ya da onay beklemiyorum. Sadece gerekli olan tepkinin uygun zamanını kaçırmak istemediğim için başörtümle vedalaşıyorum. Bir kişi bir anlam ifade etmeyebilir ama bir kişi olarak safım belli olur. Diyanetin ve iktidarın gittiği yolu, zulmün yolunu reddediyorum. Siz zalimlerdenseniz ben sizden değilim." dedi.