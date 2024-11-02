Ünlü yazar “Galatasaray kollanıyor mu?” sorusunu böyle yorumladı

Galatasaray-Beşiktaş derbisi üstünden neredeyse 1 hafta geçmesine rağmen tartışmalar devam ediyor. Maçın hakemi Arda Kardeşler’in bazı kararları özellikle Beşiktaş’ı isyan ettirdi. Siyah beyazlılar derbi sonrası yaptığı açıklamada Kardeşler’in hakemliği bırakmasını istedi.

MHK Başkanı Gündoğdu ise yaptığı açıklamada Arda Kardeşler’in en az 4-6 hafta maç yönetmeyeceğini belirterek, tecrübeli hakemin derbiyi kötü yönettiğinin altını çizdi.

Derbi sonrası yaşanan tartışmalarda hakeme tepkiler kadar Galatasaray üzerine de sözler söylendi. Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda hakemlerin Galatasaray’ı kolladığı savunuldu.

Sabah yazarı Mevlüt Tezel yazdığı son köşe yazısında Galatasaray’ın kollanıp kollanmadığını sorguladı. Derbi sonrası Beinsports’ta yayınlanan Trio programında konuşan hakem yorumcularının altını çizdiği hakem hatalarına dikkat çeken Tezel, sezon boyunca Beşiktaş’a ve Galatasaray’a verilmesi gereken kartları vurguladı.

İngiliz medyasının, Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho’nun sözleri üzerinden İngiliz medyasının Süper Lig’deki hakem hatalarını gündeme getirdiğini vurgulayan Tezel, futbolda bir adalet arayışı olduğunu söyledi. Tezel, sözlerine şöyle devam etti:

"Milyonların gözü önünde ağır çekimlerde izlenen hakem skandalları "Futbolda bile adalet yok" diye yorumlanıyor ve toplumdaki adalet duygusuna olan güveni azaltıyor!

Futbol deyip geçmeyin! Futbol uğruna ülkeler, birbirleriyle savaştı! Futbolun siyaset üzerinde de bir etkisi var. Bu etki üzerinden milyonlarca taraftar manipüle bile ediliyor olabilir!

Sosyal medya fenomeni bazı Galatasaraylı yorumcular bile hakem skandallarına isyan ediyorsa ortada büyük bir sorun var demektir! Futboldaki adaletsizlik toplumdaki nefret duygusunu da artırıyor!

Eğer iddia edildiği gibi hakem skandallarının nedenleri arasında bahis örgütlenmesi de varsa UEFA devreye girer ve ağır cezalar kesilir!

Bu sorunu TFF çözemeyecekse, Meclis'te komisyon kurulmalı ve acilen futbolda adalet sağlanmalı!"