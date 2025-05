Ünlü yazar Hakan Aygün açıkladı! İmamoğlu’nu hapisten kurtaracak isim…

CHP ve İmamoğlu’nun içinde bulunduğu durumla ilgili çarpıcı değerlendirmeler yapan Hakan Aygün, iktidarın Kemal Kılıçdaroğlu’nu “itirafçı” yapma siyaseti izlediğini belirterek şunları söyledi:

KEMAL BEY TUZAĞA DÜŞMEDİ

“Şimdi herkes sabah akşam Kemal Bey çıkıp konuşsun, kurultayda şaibe yok diye kefil olsun istiyor. Ama Kemal Bey kurultayda şaibe olduğunu düşündüğünden öyle bir şey yapamaz ki…

Zaten Kemal Bey’in kurultay için vereceği hiçbir ifade davanın seyrini değiştirmez. Kemal Bey'den istenen mahkemeye gidip kurultayda şaibe olduğunu anlatması. Bir tür itirafçı yaratmak istiyorlar… Kemal Bey de bunu yapmamak için gitmiyor ya olaya tersten bakın istediğiniz gibi bakmayın.

İtirafçı olmasını istiyorlar kurultayda şaibe var diye. O da bildiği halde yani, öyle olduğunu düşündüğü halde gitmiyor, itirafçılık yapmıyor kardeşim daha ne yapsın? Kurultay'ın şaibeli olduğunu düşündüğü halde itirafçı olmak istemiyor”

HAMLE YAPMASINA FIRSAT VERİLMELİ

Sabah akşam mitingler yapılarak uğraşılsa da Ekrem İmamoğlu’nun hapisten çıkarılmayacağının çok net olduğunu savunan Hakan Aygün, “İmamoğlu'na elinde kalan tek hamlesini yapabilmesi için fırsat tanınmalı” diyerek şöyle konuştu:

“İmamoğlu'nun önünde iptal sonrası yeniden yapılacak bir kurultay var. Yani yeni bir kurultay olacak gibi görünüyor. İmamoğlu da onda genel başkanlığa aday olmalı. Bu olasılık hep vazgeçtiği CHP genel başkanlığına aday olmak için ideal bir fırsattır ve sanki başka yapacağı hamlesi de kalmadı. Bunu deneyecektir. Yoksa gömecekler adamı Silivri'ye…”

İmamoğlu cumhurbaşkanı aday adayı olarak kalsa bile asla seçimlere sokulmayacağını öne süren Hakan Aygün, “Ama genel başkan seçilirse 20 yıl önceki Tayyip Erdoğan gibi, muhtar bile seçilemeyecek olan siyasi yasaklı Erdoğan gibi partisinin başında hapisten seçime girer” diyerek muhtemel süreci şöyle özetledi:

KURTARICISI MANSUR YAVAŞ OLUR

“Yani, artık cumhurbaşkanı aday adayı İBB Başkanı Ekrem Bey değil, CHP Genel Başkanı İmamoğlu diyeceğiz. Her yerde öyle anılacak. Genel başkan seçilirse ve yine hayal görmemek lazım ki olağanüstü bir durum olmazsa, seçimlerde AKP ve Erdoğan kaybetmezse İmamoğlu hiç hapisten çıkamayacak. Yani seçimlere kadar hapisten çıkması da hayal. Siz merak etmeyin, olmaz öyle şey direne direne kazanacağız diyorlar ama o direne direne kazanacağız diyenler de bunu biliyor.

Onun için zamanlamasında acele edilmemek kaydıyla hiç tartışmasız bir şekilde Mansur Yavaş'ın olası adaylığı ağır ağır da hissettirilmeye başlanmalıdır. İmamoğlu'nu hapisten kurtarabilecek tek kişi de Mansur Yavaş'tır, onun cumhurbaşkanı seçilmesidir nokta.”

SON ÇIKIŞI KAÇIRIRSA SİYASETEN BİTER

İmamoğlu için köprüden önceki son çıkışın CHP Genel Başkanı seçilmesi olduğu tespitinde bulunan Hakan Aygün bu konudaki görüşlerini de şöyle anlattı:

“İmamoğlu'nun kendini daha ön planda tutabilmesi ve siyasetteki varlığını sürdürebilmesi, CHP içinde güven tazeleyip ağırlığını tam koyabilmesi, kısaca kaybolup gitmemesi için acilen CHP genel başkanlığına oynaması gerekmektedir. Aylar yıllar geçtikçe bu şansı da olmayacak. Şu anda yasal durumu hapiste yatarken genel başkan seçilmeye müsait. Cumhurbaşkanı adayı olamaz ama CHP'ye genel başkan olabilir. Şu anda ve de ana muhalefet partisi liderinin hapiste olmasının yankısı ve şekli olabildiğince başka olur. CHP genel başkanı hapiste olarak seçimlere gider, onun da etkisi başka olur. Şimdi vakit geçerse siyasi yasak da gelir, başka yasaklar da gelir. Ama vakit geçirmeden CHP genel başkanı olursa siyaset yasağı bile gelse bu görevde kalır. Tekrarlıyorum, tıpkı 20 yıl önceki siyasi yasaklığı Erdoğan gibi ve partisinin başında da seçime girmiş olur.Artık İmamoğlu için no way out yani başka çıkış yolu yok. İmamoğlu için kavşaktan önce son çıkış Yaklaşıyor. Yoksa daha yıllarca siyaset sahnesinde rol bulamaz.”