Ünlü yazar İBB soruşturmasındaki turpun büyüğünü açıkladı!

İBB’ye yapılan ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dahil pek çok isim tutuklanmıştı. Operasyon kapsamında İBB’ye bağlı 24 şirkete kayyum atanmıştı. Ünlü yazar Saygı Öztürk köşe yazısında ‘henüz bu başlangıç’ diyerek, firma sayısının 77’e çıkabileceğini açıkladı.

24 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu ve 100 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor. Bu çerçevede, aralarında İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, Asoy İnşaat ve Karsal Örme AŞ'nin de olduğu, 101 şüpheliye ait 24 şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmıştı.

“HENÜZ BU BAŞLANGIÇ”

Şirketlere atanan kayyumlara ilişkin ünlü yazar Saygı Öztürk, köşe yazısında flaş açıklamalarda bulundu. Öztürk, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı ve bağlı şirketlerle ilgili yürütülen soruşturma sonunda belediye şirketlerinden ihale alan 24 firmaya el konulmuştu. Henüz bu başlangıç. Firma sayısının 77’e çıkabileceği, hatta belediye şirketlerine de kayyum atanabileceği belirtiliyor” ifadelerini kullandı.