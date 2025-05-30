Ünlü yazar Kemal Kılıçdaroğlu’nun pusuda bekleme sebebini açıkladı! “Ağzını bıçak açmıyor”

CHP Kurultay davası devam ederken bazı gazeteciler, mahkeme daha bitmeden kurultayın iptal edileceğini ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına geçeceğini iddia etmişti. Bu konuda Kılıçdaroğlu’dan ise bir yalanlama gelmemişti. Ünlü yazar Emin Çölaşan ise bunları bahsederek, Kılıçdaroğlu’nun sessizliğine dikkat çekti. Çölaşan, “Sadece bu değil, Kemal Bey her konuda suskunluğa büründü. Bütün bu olanları görmezden gelen Kemal Kılıçdaroğlu ise çekilmiş köşesine, sessizliğini koruyor, tepki veremiyor ve ağzını bıçak açmıyor” ifadelerini kullandı.

ATİK: KILIÇDAROĞLU KENDİ EKİBİYLE DEVAM EDECEK

Yandaş TGRT’te Ankara Temsilcisi olan Fatih Atik sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “30 Haziran’da CHP Kurultayı’nın yok sayılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Atik, daha sonra yayında, “Kemal Bey Parti Meclisi'nde de güçlü hale gelecek. Alınacak kararlarla mevcut yönetimi partiden uzaklaştırabilir. Böyle bir tehlike var. Özel ve ekibi tamamen gidecek, Kılıçdaroğlu kendi ekibiyle devam edecek. CHP'yi konuşmaya devam edeceğiz” demişti.

GÜLTEKİN KILIÇDAROĞLU’NUN PARTİNİN BAŞINA GELECEĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Atik’ten önce ünlü muhalif gazeteci Levent Gültekin, YouTube canlı yayınında CHP’deki ‘kurultay’ soruşturmasını işaret ederek, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin başına geleceğini iddia etmişti. Ancak kurultay kararı zamanında iktidara yakın gazetelerde Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olacağı konuşuluyordu. Hatta bazı kesimlerde kurultay soruşturması nedeniyle kayyum olarak Kılıçdaroğlu’nun getirileceği iddia ediliyordu.

“ÇEKİLMİŞ KÖŞESİNE, SESSİZLİĞİNİ KORUYOR”

Bu iddialar konuşulurken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sessiz kalması ise dikkat çekmişti. Sözcü yazarı Emin Çölaşan, bugünkü köşe yazısında Kılıçdaroğlu’nun tüm bu olaylar ve iddialar karşısında sessiz kalmasına ayak basarak şunları dile getirdi:

“Sadece bu değil, Kemal Bey her konuda suskunluğa büründü. Bütün bu olanları görmezden gelen Kemal Kılıçdaroğlu ise çekilmiş köşesine, sessizliğini koruyor, tepki veremiyor ve ağzını bıçak açmıyor. Mahkemeye gidip ifade bile vermedi, “Yok böyle bir şey, kurultayda hiç kimseye, hiçbir delegeye para dağıtılmadı” diyemedi. Partisini savunması gerekirdi ama yapamadı.”

KURULTAY DAVASI ERTELENMİŞTİ

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38’inci olağan kurultayının iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle ayrı ayrı açılan dava Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmişti. Dün ise duruşmanın ikincisi yapılmıştı. Heyet, CHP’den 4-5 Kasım 2023 tarihinde geçerli olan parti tüzüğünü istedi. Ayrıca Ankara başsavcılığının soruşturmadaki son durumu bildirmesi istendi. Bir sonraki duruşma 30 Haziran günü saat 10.00’da görülecek.