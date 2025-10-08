Siyaset dünyasında son yaşanan gelişmeler anketlere yansımaya başladı. Korkusuz yazarı Can Coşkun, CHP’nin kendi yaptırdığı anket çalışmasına dair çarpıcı detayları paylaştı.

İktidara yakın köşe yazarlarının son zamanlarda ‘CHP’deki oy artışına’ dikkat çekerken Can Coşkun bu konuya parmak basarak, “Peki neden bu simalar bir anda CHP’nin yüzde 1-2’lik oy artışını önemseyip pohpohlama yarışına girdiler? Belli ki, anayasa masası ısınıyor” dedi.

"CHP İSE 30’UN ÜZERİNE NET BİR CİVİ ÇAKMIŞ DURUMDA"

CHP’de yapılan son anketin detaylarını da paylaşan Coşkun, “Aldığım yanıt; Eylül ayı başında yapılan ölçümlerde CHP’nin hâlâ net farkla birinci parti olduğu yönünde. Üstelik AK Parti ile aradaki fark hiç kapanmamış. AK Parti hâlâ yüzde 30 bandını zorlayan taraf, CHP ise 30’un üzerine net bir çivi çakmış durumda. Birileri CHP yeni yükselişe geçmiş gibi yazıyor ama maksatları birincinin değiştiğini ilan etmek” dedi.