Ünlü yazar köşesinde yazdı! Yer yerinden oynayacak... Turp'un büyüğünü açıklayıp, kayyum atanacağını duyurdu!

CHP’de kayyum riskine karşın alınan kurultayda Özgür Özel yeniden seçilmişti. Kurultay soruşturmasında dün İmamoğlu dahil 86 kişinin mal varlığına yönelik incelemeler de soruşturma dosyasına eklenmişti. Ünlü yazar Can Ataklı, “turpun büyüğü yoksa bu mu?” diyerek, “Bunun anlamı CHP kurultayının iptali demektir. Mahkeme kararı ile kurultay iptal edilecek ve CHP’ye bir kayyım atanacak” ifadelerini kullandı.

KAYYUM İDDİALARI SONRASI KURULTAY KARARI ALINMIŞTI

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında tutuklanmıştı. İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP’de ise ‘kayyum’ iddiaları gündeme gelmişti. Özgür Özel ise kayyum bilgisinin gelmesinden dolayı kurultay kararı aldıklarını belirtmişti. CHP’nin 6 Nisan’da yaptığı kurultayda Özel, yeniden seçilmişti.

KURULTAY SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

Kurultay tartışmaları devam ederken, dün ise kayyum iddialarına neden olan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nda "bazı parti temsilcilerinin menfaat temin ettiği" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2024/5366 numaralı soruşturma dosyası çerçevesinde, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu toplam 86 kişinin ifade işlemi alındı. Kişilerin mal varlığına yönelik incelemeler de soruşturma dosyasına eklenmişti.

ATAKLI: TURPUN BÜYÜĞÜ YOKSA BU MU?

Ünlü yazar Can Ataklı ise yeni yaşanan gelişmeleri yorumladı. Ataklı bugünkü köşe yazısında, “Ancak dün beklenmedik biçimde savcılığın harekete geçmesi CHP’de “turpun büyüğü yoksa bu mu?” endişesi yarattı” yorumunda bulundu.

“MAHKEME KARARI İLE KURULTAY İPTAL EDİLECEK”

Ataklı, 86 kişinin mal varlığına yönelik incelemeler de soruşturma dosyasına dahil edilmesine ilişkin, “Bunun anlamı CHP kurultayının iptali demektir. Mahkeme kararı ile kurultay iptal edilecek ve CHP’ye bir kayyım atanacak. Süreç buna doğru evriliyor” ifadelerini kullandı.