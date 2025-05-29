Ünlü yazar Mehmet Şimşek'e siper oldu! Kalp krizi geçiren hasta örneği verdi...

Bir süredir Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iktidara yakın yayın organlarında sert eleştiriler geliyor. Bununla ilgili Gerçek Gündem Yazarı Hatice Turhan, "Mehmet Şimşek’in Sihirli Değneği Yok" başlıklı yazısında Mehmet Şimşek'in ekonomi politikasına yönelik gelen eleştirilere ayak basarak, " Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ateş altında. Üstelik ummadığı taraftan, kendi mahallesinden geliyor kimi atışlar." ifadelerini kullandı.

ŞİMŞEK OLMASAYDI NELER OLACAKTI?

Türkiye’deki ekonomik zorluklara değinen Turan, yalnızca mevcut ekonomi yönetimine bağlanamayacağını, bu noktaya gelinmesinde pandemi, deprem, yüksek kamu harcamaları, seçim ekonomisi ve dış politika gibi birçok etkenin ön ayak olduğunu belirtti. Turhan, Mehmet Şimşek'in göreve gelmesinin bir tercih değil, zorunluluk olduğunu söylerken, Şimşek olmasaydın neler olacağını köşesinde aktardı.

“RAFTA DURAN BİR SİHİRLİ DEĞNEK YOK”

Şimşek olmasaydı, enflasyonun kontrolden çıkacağını, para biriminin daha fazla değer kaybedeceğini ve ülkenin finansal güvenilirliğinin dibe vuracağını belirten Turhan, "Hayatı boyunca enflasyon çekmiş, enflasyon ile boğuşmuş biriyim. Maalesef tek bir adımda acısız kurtulma şansımız yok. Siyasiler için de rafta duran bir sihirli değnek yok. İstedikleri zaman "Hokus pokus" yapamazlar." şeklinde yorumladı.

ŞİMŞEK OLMASAYDI: YÜKSELEN BİR ENFLASYON…

Mehmet Şimşek’e ummadığı eleştirilerin kendi mahallesinden geldiğini söyleyen Turan, ‘gelinen noktada suçlunun sorumlusu Mehmet Şimşek mi?’ sorusunu akıllara getirdi. Turan, Şimşek olmasa bile durumun daha kötü olacağını yazısında şu şekilde aktardı:

“Gelin tersten düşünelim. Şimdi Mehmet Şimşek olmasaydı ne olacaktı? “Daha iyi olacaktı” diyen bulunur mu? Zannetmiyorum. Bu hale nasıl geldi ayrı bir tartışma. Şimşek öncesi düzen devam etseydi yaşanacakları size anlatayım. Delirmişcesine yükselen bir enflasyon. Hiç durmadan çalışan para matbaası. Saatlik belirlenen mal ve hizmet fiyatları. Doları bitmiş bir Merkez Bankası. Unuttunuz galiba CDS yani Türkiye'nin kredi notu kaçtı? Şöyle anlatayım. Bize para verecek olanların istediği risk primi kaçtı? 893. Tam 893'tü. Şimdi kaç 300'ün altına indi. Bu bile aksi durumda ne halde olacağımızın matematiksel karşılığı. Halkı zorlayan hiçbir politikayı sevmem. Ancak kitle dalkavukluğunu da sevmem. Çocuğunuz istiyor diye sırf şeker ile besleyemezsiniz”

TURAN’DAN EKONOMİYE METOFORİK BENZETME: KALP KRİZİ

Nedenin altına girmenin mümkün olmadığının altını çizen Turan, sonuca varılamayacağının altını çizdi. Turan sözlerini ise şu şekilde aktardı;

Faiz yüksek. Piyasa daralıyor. Dar gelirli sıkıntıda. Esnaf- tüccar nefes tutma egzersizi yapıyor. Ancak bunun kurtuluşu, "Bakan’ı yollayalım, eskiye dönelim" kolaycılığı değil. Eğer o işe yarasaydı daha önce yarardı. Böylesi bir durumun uluslararası piyasalarda yaratacağı etkiyi düşünmek bile istemem. Bir anda piyasalar karışır, azıcık dolarımız pipetle çekilmiş gazoz gibi yok olur. Hoop CDS'ler yine havada.

Hayatı boyunca enflasyon çekmiş, enflasyon ile boğuşmuş biriyim. Maalesef tek bir adımda acısız kurtulma şansımız yok. Siyasiler için de rafta duran bir sihirli değnek yok. İstedikleri zaman "Hokus pokus" yapamazlar."