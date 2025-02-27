İstanbul'da 14 Kasım 2024'de sosyal medya hesabından hakkında kırmızı bülten kararı bulunan PYD silahlı terör örgütü yöneticisi Salih Müslim ile yaptığı röportajı paylaştığı ve bu şekilde örgütün propagandasını yaptığı iddia edilen Nevşin Mengü'nün yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Nevşin Mengü katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Mengü'nün avukatları, müvekkillerinin üzerine atılı suçu kabul etmediklerini belirterek beraatını talep ettiler.

1 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Nevşin Mengü'yü "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan oy çokluğuyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın öncesinden kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan fazla hapse mahkum edilmemiş olduğu ve ileride suç işlemekten çekineceği hususunda yeterli kanaat oluşturduğu da dikkate alınarak bu cezanın ertelenmesine hükmedildi.

Öte yandan üye hakim, karara muhalefet şerhi koyarak sanık Mengü'nün üzerine atılı suçtan herhangi bir kastı bulunmadığı gerekçesiyle beraatına karar verilmesi düşüncesinde olduğunu belirtti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Nevşin Mengü'nün sosyal medyadan paylaştığı videoda PYD silahlı terör örgütü yöneticisi ve hakkında kırmızı bülten ile arama kararı bulunan Salih Müslim ile röportaj yaptığı, röportaj içeriğinde örgüt propagandası oluşturacak söz ve beyanlara yer verildiği anlatıldı.

BÖLÜCÜLÜK FAALİYETLERİNİ YAYDIĞI BELİRTİLDİ

Hazırlanan iddianamede "şüpheli Mengü'nün, Salih Müslim'in örgütün amacı olan bölücülük faaliyetini bilinçli olarak hem meşru gösterme hem de yayma amacı taşıyan sözleri ile örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan beyanlarını yaydığı" ve videonun binlerce kez görüntülendiği kaydedildi.

İddianamede ayrıca, şüpheli Mengü'nün sunucu olarak yayında bulunurken işlenmiş bir suçu veya işlemiş olduğu bir suçtan dolayı bir kişiyi övme mahiyetinde beyanda bulunmadığı da belirtildi.

7 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Nevşin Mengü'nün "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.