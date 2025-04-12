Ünlü yazar uyardı! Ürünler dalında dondu, çiftçi zorda

Türkiye genelinde etkili olan ani soğuk hava dalgası, tarımda büyük zarara yol açtı.

Ülkenin dört bir yanından zirai dona ilişkin endişe verici görüntüler gelirken, birçok üründe ciddi kayıplar yaşandığı bildirildi.

Zirai don felaketi ülkeyi sardı



Ülkenin her yerinden zirai don görüntüleri geliyor.

- Ege’de ve Trakya’da üzüm bağları

- Malatya’da kayısı

- Karadeniz’de fındık

- Karaman’da elma

- Niğde’de patates

- Konya’da erken ekilen şekerpancarı, meyve bahçeleri

Ve daha bir çok ilde tarla… pic.twitter.com/Q4vC7H6RfK — Ali Ekber Yıldırım (@tarimyazari) April 12, 2025

Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın aktardığı bilgilere göre;

Ege ve Trakya bölgelerindeki üzüm bağları, Malatya’daki kayısı bahçeleri, Karadeniz’deki fındık üretim alanları, Karaman’daki elma ağaçları, Niğde’deki patates tarlaları, Konya’daki erken ekilen şeker pancarı ve meyve bahçeleri, dondan olumsuz etkilendi.

Üstelik zarar görenler bunlarla sınırlı değil; birçok ilde tarla bitkileri ve meyve ağaçları da soğuk hava nedeniyle büyük hasar aldı.

Yıldırım, yaşanan durumu “Bunun faturası ağır olur” sözleriyle değerlendirdi ve ürünleri zarar gören tüm çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Uzmanlar, iklim değişikliğiyle birlikte bu tür ani hava olaylarının artabileceği uyarısında bulunurken, çiftçilerin desteklenmesi ve tarım sigortasının önemine bir kez daha dikkat çekiliyor.