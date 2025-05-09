Ünlü yazara hapis cezası!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ikamet eden ve köşe yazarlığı yapan A.T. isimli şahıs, sosyal medyadan tanıştığı S.C’nin özel görüntülerini yine sosyal medyadan paylaşınca S.C. tarafından hakkında dava açıldı.

ÖZEL GÖRÜNTÜLERİNİ GİZLİCE KAYDETTİ

Yazar A.T., 2020 senesinde sosyal medya üzerinden bir kadınla tanıştı. Bir süre sonra bu kadınla arkadaş oldu ve görüntülü olarak internet üzerinden konuşmaya devam etti. Sözcü TV'den Yaşar Anter'in haberine göre, A.T. bu görüşmeler esnasında S.C.’nin özel görüntülerini kayıt altına aldı.

Ardından A.T. ile S.C.arasında sorunlar yaşandı ve araları bozuldu. Yaşanan olay sonrası A.T., S.C.’nin özel görüntülerini üçüncü kişilere e-posta yoluyla gönderdi. Ayrıca kadını, elindeki görüntüleri başka kişilere ve çocuğunun öğretmenlerine göndermekle tehdit etti.

YAZAR HAKKINDA DAVA AÇILDI

S.C’nin şikâyetçi olması sonrası soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında A.T.’nin bilgisayarı incelemeye alındı. Gerçekleştirilen inceleme sonucunda A.T. hakkında “tehdit” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamalarıyla dava açıldı.

Hakim karşısına çıkan sanığa “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 2 yıl hapis cezası verildi.

Bu ceza, indirim uygulanarak 1 yıl 8 aya düşürüldü ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sanık hakkında ayrıca şantaj suçlamasıyla açılan dava kapsamında, mahkeme heyeti eylemi “sair tehdit” olarak değerlendirdi ve 120 gün adli para cezasına hükmetti. Bu ceza, gün başına 100 TL olarak hesaplanarak toplam 12 bin TL olarak belirlendi. Daha sonra bu miktar 5 bin TL’ye indirildi ve hükmün açıklanması bu ceza için de geri bırakıldı.