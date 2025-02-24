Ünlü yazara hapis cezası şoku!

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Ünlü yazara hapis cezası şoku!

Ünlü oyuncu Başak Sayan'ın Azra Kohen'e açtığı hakaret davasında karar verildi. Kohen için hapis cezasına hükmedildi.

Ünlü oyuncu Başak Sayan'ın Azra Kohen'e açtığı hakaret davasında karar çıktı. Mahkeme Kohen için hapis cezasına hükmetti.

Başak Sayan, 2011 yılında "Bağlanma Korkusu" adlı kitabını yayınlamış, iki yıl sonra da Azra Kohen "Fi" isimli kitabını okuyucuyla buluşturmuştu. Kitabı inceleyen Sayan, Kohen’in kendi eserinden intihal yaptığını öne sürerek 1.5 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Mahkeme, davayı kabul etmemekle birlikte Sayan'ın faiziyle birlikte 150 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Hürriyet Gazetesi'ndeki habere göre Sayan, sosyal medyada kendisine "tescilli yalancı" ve "iftiracı" dediği gerekçesiyle Azra Kohen'den ikinci kez şikayetçi oldu.

Söz konusu olayda Kohen için "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Önceki gün görülen duruşmada, mahkeme Azra Kohen’i 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırdı. Ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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