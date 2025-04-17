Ünlü yazardan AKP hakkında suç duyurusu! Habersiz üye yapılmıştı…

Kendinden habersiz AKP’ye üye yapıldığını öğrenen ünlü medya ombudsmanı Faruk Bildirici son paylaşımında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Bildirici, dilekçe metnindeki zorlukları anlatırken, “Fakat mesele o formu benim doldurmadığımı tespit etmek değil ki, kimin o forma yazdığını bulmak olmalıydı. Kaldı ki, sahte üye kaydımı sildiler ama AKP'den bir özür bile gelmedi” ifadelerini kullandı.

HABERİ OLMADAN AKP ÜYESİ YAPILMIŞTI

Son zamanlarda AKP’ye habersiz şekilde üye yapılanlar gündeme geliyor. Son olarak ünlü medya ombudsmanı Faruk Bildirici, haberi olmadan üye yapıldığını öğrendi. Geçtiğimiz günlerde şikayetleri sonucunda üyeliğinin iptal edildiğini Bildirici duyurmuştu. Bildirici, “Nihayet AKP üyeliğinden kurtuldum! Şikayetlerim sonucunda üyeliğimi kendileri sildi. Ama bu sahte üyeliği kimin, nasıl yaptığını soruşturma talebimi yanıtsız bıraktılar. Artık onu da suç duyurusu ile takip edeceğim” demişti.

“6 SAYFAYI EPEY UĞRAŞIP YAZDIM, ŞİKAYETİ BAŞARDIM”

Bugün ise Bildirici, konuya ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Bildirici X hesabı üzerinden dilekçe üzerindeki zorlukları şu şekilde anlattı:

“AKP'ye üye yapılmamla ilgili suç duyurusunda bulundum ama ne zormuş! Bir metni önce sağ elle OTURARAK, AYAKTA ve ÇÖMELEREK, sonra da aynı şekilde sol elle yazmamı istediler! 1 TCK maddesi, 0'dan-9'a sayılar, 15 imza yeri olan 6 sayfayı epey uğraşıp yazdım, şikayeti başardım!”

“ÜYE KAYDIMI SİLDİLER AMA AKP'DEN BİR ÖZÜR BİLE GELMEDİ”

Bildirici zorlukları anlatırken, asıl amacın kimin o formun yazdığını bulmak olduğunun altını çizdi. Bildirici, “Amaç benim el yazımla AKP'ye üyelik formundaki el yazısını karşılaştırmakmış. Fakat mesele o formu benim doldurmadığımı tespit etmek değil ki, kimin o forma yazdığını bulmak olmalıydı. Kaldı ki, sahte üye kaydımı sildiler ama AKP'den bir özür bile gelmedi. Sahte üyelik yöntemi sistematik olarak yapılmıyorsa açıklama yapmaları gerekmez mi? Boşuna mı o kadar şikayet ettim Genel Merkez'e?” ifadelerini kullandı.