Ünlü yazardan Bahçeli ve Erdoğan’a şok çıkış: Öcalan'ın işe yarayacağına inanmak boş bir hayal

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, partisinin geçtiğimiz haftaki grup toplantısında, Teröristbaşı Abdullah Öcalan için, "Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkının kullanılması için başvurusunu yapsın. Hodri meydan! Buna varız" çağrısında bulunmuş ve bu açıklamaya siyaset camiasından birçok isimden tepki gelmişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugün yaptığı açıklamada, PKK'yı lağvetmesi ve silah bıraktırması koşuluyla, Teröristbaşı Öcalan'a Meclis'te DEM Parti grubunda konuşma çağrısı yapan Bahçeli'ye destek vererek, teşekkür etti.

BARDAKÇI'DAN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Söz konusu tartışmalar gündemdeki yerini korurken, Saray'a yakınlığıyla bilinen Gazeteci Murat Bardakçı Habertürk’teki köşesinde, Teröristbaşı Öcalan için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"ÖRGÜT ABDULLAH ÖCALAN'IN ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR"

30 yıl önceki terör örgütü PKK ile şimdiki terör örgütü PKK arasında farklar olduğunu belirten Bardakçı, “Kuruluşunda yabancı ülkelerin desteği bulunan ve onlar sayesinde palazlanan örgüt bugün tamamen yabancı efendilerin kontrolü altındadır. 2012’den sonra ortaya PKK ile organik bağı artık açıkça bilinen bir de YPG çıkmıştır ve örgüt, Abdullah Öcalan’ın Bekaa Vadisi’nde bulunduğu senelerdeki örgüt değildir!” ifadelerine yer verildi.

"ÖCALAN ARTIK BİR İŞE YARAMAZ"

"Bugünün PKK’sı Türkiye’den taleplerini açık ve net şekilde söylemeyen, zira derdi daha başka haklar elde etmek değil, bir yönetim ve hattâ devlet kurmak isteyen silâhlı bir harekettir” değerlendirmesini yapan Bardakçı, Kandil’den isteklerin geçen gün apaçık ifade edildiğini aktardı.

Teröristbaşı Öcalan’ın Kandil için sembolik bir isim olduğunun altını çizen Bardakçı, “Lider kadrosunun içerisinde değildir ve gelecek, silâhların bırakılması yahut açılım gibi konularda da karar veremeyecektir!” diye yazdı.

Öcalan’ın barış sürecine bir katkı sunamayacağını vurgulayan Bardakçı, “Öcalan’ın bir işe yarayabileceğine inanmak da boş bir hayalden ibarettir...” dedi.