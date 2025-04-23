Ünlü yazardan çarpıcı analiz… 'Erdoğan’a borçlu insanlar…' AKP içerisindeki iki grubu yazdı!

Ünlü yazar Elif Çakır, bugünkü köşe yazısında AKP’li eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın İmamoğlu eleştirisi sonrası AKP sözcüsü Ömer Çelik’ten gelen tepkisine ilişkin analizini paylaştı. Çakır, AKP içerisinde iki grubun olduğunu köşesinde yazdı. Çakır, birinci grup için “ahlaki ve vicdani duruşlarıyla AK Partiye güç ve itibar katanlar” şeklinde tanımlarken, ikinci grubu ise “bugünkü statülerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a borçlu insanlar” olduğunu söyledi.

ARINÇ’TAN PARTİSİNE İMAMOĞLU ELEŞTİRİSİ

AKP’li eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin, partisine yargı eleştirisinde bulunarak, “Ben 28 Şubat’ta tutuksuz yargılandım, Erdoğan tutuksuz yargılandı, Erbakan tutuksuz yargılandı. Karar kesinleştikten sonra cezaevine buyur ettiler. Herkesin buna dikkat etmesi lazım. Siyasi tutukluluk hiç olmamalı. Demirtaş için de demiştim. Esenyurt’tan başlayarak hepsi için yargılamalarda önce iddianame yazılır, suça mahkeme karar verir. 5 kişinin katilini yargılamıyorsun ki sen. Bir büyükşehir belediye başkanının tutuksuz yargılanması esas olmalı” ifadelerini kullanmıştı.

ÇELİK’TEN ARINÇ’A: PARTİMİZİN GÖRÜŞÜ GİBİ BAKMAYIN

Arınç’ın söylemlerinin ardından AKP sözcüsü Ömer Çelik’ten, “partimizin görüşü gibi bakmayın” diyerek, “birtakım görüşler” diye niteleyerek değersizleştirdiğini söylemişti. Çelik, “Bülent Arınç birtakım görüşler paylaşmış, bunlar partimizin görüşünü yansıtmıyor, partimizin kurumsal görüşünü bağlamamaktadır, AK Parti ile ilgisi yoktur, bu görüşlerin bizimle ilişkilendirilmesi, partimizin görüşü gibi davranılması yanlıştır. Bülent beyin konuştuğu konularda bizim görüşlerimiz belli. AK Parti adına kimlerin konuşacağı bellidir.” demişti.

AKP İÇERİSİNDEKİ İKİ GRUP

Ünlü yazar Elif Çakır, bugünkü Karar gazetesi köşesinde AKP’yi iki gruba ayıran bir yazı kaleme aldı. Çakır, “Bülent Arınç dönemi AK Parti iktidarıyla Ömer Çelik dönemi AK Parti iktidarının gerçeğidir” sözleri ile başladığı yazısında iki grubu şu şekilde tanımladı:

Biri; bilgileriyle, birikimleriyle, yetenekleriyle, tecrübeleriyle, ahlaki ve vicdani duruşlarıyla AK Partiye güç ve itibar katanlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birlikte yola çıktığı, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Cemil Çiçek, Beşir Atalay, Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Ömer Dinçer, Sadullah Ergin, Nihat Ergün gibi isimlerin olduğu AK Parti dönemi…

İkinci grup AK Partililer ise baştan zaten ağırlıkları olmayan, bütün siyasi kariyerlerini, toplumsal statülerini, itibarlarını, bugünkü statülerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a borçlu insanlardan oluşuyor…"