Ünlü yazardan çarpıcı kulis bilgisi! İşte İmamoğlu'nun yerine kayyum olarak düşünülen 3 isim

T24 yazarı Tolga Şardan, Büyüteç adlı köşesinde 'İmamoğlu operasyonu' adlı yazısından çok tartışılacak iddialarda bulundu.

Şardan, gözaltındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilecek karara ilintili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine kayyum atanma durumunun gerçekleşmesi durumunda kulislerde dolaşan ve gündemde olan 3 ismi açıkladı.

"Pazar günü savcılık ve hakimlik kararlarından sonra İBB’ye atacak kayyım da belli olur, saatler içinde" diyen Tolga Şardan, yazısında "Kayyım kim olacak?" diye sorarak edindiği kulis bilgileri şu şekilde paylaştı:

"İmamoğlu’nun gözaltı süresinin tamamlanmasıyla birlikte adliyeye çıkıp -ki büyük olasılıkla- tutuklanması ihtimali nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanması gündemde AKP kanadında.

İktidarın kayyım uygulamasında görev alan yerel yöneticiler valiler veya kaymakamlar oluyor.

İstanbul için akla ilk gelen İstanbul Valisi Davut Gül, doğal olarak.

Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse AKP için ayrı anlam taşıyor. Bu nedenle Gül’ün tercih edilmeyebileceği siyasi tarafı ağır basan bir ismin tercih edilme olasılığının yüksek olduğu değerlendiriliyor.

Akla gelen ilk isim Mevlüt Uysal. Daha önce İBB Başkanlığı yaptı. Belediyedeki organizasyon şemasını iyi biliyor. İmamoğlu’nun ekibini tasfiye edebilecek bir isim.

Diğeri yine eski İBB yöneticisi ve halen TBMM üyesi Adil Karaismailoğlu. Ancak Karaismailoğlu’nun kayyım olarak atanması AKP’nin Meclis’teki sandalye sayısını azaltır.

Bu arada İstanbul Valisi olduğu dönemde İmamoğlu ile yakın çalışan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın aklındaki ismin Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu olduğu ifade ediliyor kulislerde.

Pazar günü savcılık ve hakimlik kararlarından sonra İBB’ye atacak kayyım da belli olur, saatler içinde."