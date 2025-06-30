Ünlü yazardan çarpıcı tespit: AKP 5. sıçramayı deniyor, yedeği Kılıçdaroğlu...

30 Haziran’da bugün görülen CHP kurultay davasında erteleme kararı çıktı. Ancak dava öncesinde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘mutlak butlan’ tartışmalarında CHP’nin başına gelerek kayyuma bırakmayacağını söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun çıkışı ise büyük tepkilere neden olmuştu. Ünlü yazar Yalçın Doğan’dan çarpıcı bir değerlendirme geldi. Doğan, “AKP 5. sıçramayı deniyor, yedeği Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu’nun Türk siyasi tarihine hangi sıfatla geçeceği artık belli” dedi.

5 VARANLI TESPİT

5 varan şeklinde köşe yazısında düşüncelerini aktaran Doğan, ilk olarak ANAP - DYP birleşmesi bozulması ile CHP’nin iktidara gelmesinin önüne geçildiğini belirtirken, ikinci varan olarak, 2015 Haziran seçimlerinde Erdoğan’ın MHP ile ittifakını gösterdi. Üçüncü varan olarak altılı masayı gösterdi. Dördüncü varanda ise Sinan Oğan’ın adaylıktan çekilmesiyle Erdoğan’ı seçilmesi oldu.

“ERDOĞAN’I RAHATLATACAK BİR KILIÇDAROĞLU VAR ELDE”

Son olarak Doğan Varan 5’i şu şekilde tanımladı;

2023 seçimleri sonrasındaki CHP kurultayında Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan düşüyor. Seçilen Özgür Özel ve ekibi öyle bir performans sergiliyor ki...

CHP yüzde 40’ları zorlayan birinci parti, AKP geride. CHP elli yıl sonra halkla bütünleşiyor, büyük coşkuyla büyük ivme kazanıyor.

Devreye yargı giriyor. Başta Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un bazı ilçelerinde belediye başkanları, belediye çalışanları tutuklanıyor.

Ardından sıra Kılıçdaroğlu’na geliyor, TV’de CHP kurultayını suçluyor.

AKP fırsatı kaçırmıyor, kurultaya dava açılıyor. Bugün o dava var. Kararla ilgili birkaç ihtimal olsa bile...

Erdoğan’ı rahatlatacak bir Kılıçdaroğlu var elde.

CHP’nin yükselişini durduracak, belki de parçalanmasına yol açacak.

Kendisine karşı sert ve büyük muhalefete rağmen, gayet pişkin, “iki gün tepki gösterirler, üçüncü gün geçer” diyebilen biri.

Kılıçdaroğlu’nun Türk siyasi tarihine hangi sıfatla geçeceği artık belli.

İktidarı beşinci kez tehlikeye giren AKP, dikenli teli aşma peşinde, bir önceki gibi, yine Kılıçdaroğlu’nun katkısıyla.