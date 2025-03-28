Ünlü yazardan flaş iddia: İktidarın ‘2 kayyum’ planı sızdı!

Ünlü yazar Deniz Zeyrek, 19 Mart’ta iktidarın, İBB ve CHP’ye kayyum planı yaptığını iddia ederken, “Birinci kayyum İstanbul Büyükşehir Belediyesi için düşünülmüş. İkinci kayyum ise CHP’ye...” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

KAYYUM İHTİMALLERİ GÜNDEME GELMİŞTİ

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında tutuklanırken, ‘kent uzlaşısı' soruşturmasında ise beraat etmişti. Bilindiği üzere ‘kent uzlaşısı’ kapsamında teröre bağlanarak belediyeye kayyum riskini gündeme getiriyordu. İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP’ye de ‘şaibeli kurultay’ iddiaları kapsamında kayyum atanma ihtimali gelmişti. Özgür Özel ise ‘duyum geldi’ diyerek kayyum atanmamasına karşın kurultay kararı almıştı.

“19 MART’TA BAŞLAYAN SÜREÇTE “İKİ KAYYUM” PLANI YAPILMIŞ”

Nefes yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü köşe yazısında bomba bir iddiada bulundu. Zeyrek, çok önemli isimlerle konuştuğunun altını çizerek, “19 Mart’ta başlayan süreçte “iki kayyum” planı yapılmış. Birinci kayyum İstanbul Büyükşehir Belediyesi için düşünülmüş. İkinci kayyum ise CHP’ye...” dedi.

AK PARTİ İLE CHP ARASINDA DA BİR TRAFİK GELİŞTİ

Kayyum planının neden iptal olduğuna ilişkin ise Zeyrek, “Ancak kendi aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve CHP’ye kayyum atanması halinde sorunların daha da büyüyebileceği ihtimalini masaya yatırdılar. Öğrendiğim kadarıyla AK Parti ile CHP arasında da bir trafik gelişti. O trafik sırasında “İBB’ye de CHP’ye de kayyum atanmayacak” bilgisi verildi” iddiasında bulundu.

BABACAN: KAYYUM ATANMASINA İLİŞKİN BİR PLANIN DA SÖZ KONUSU OLMADIĞI SAVUNULUYOR

Bir diğer yazar Nuray Babacan ise AKP içerisinden aldığı bilgide, CHP’ye kayyum atanmasına yönelik hiçbir adım atılmayacağının altını çizerken, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ileride kayyum atanmasına ilişkin bir planın da söz konusu olmadığı savunuluyor” dedi.