Ünlü yazardan gündemi sarsacak kulis… Operasyonların sıradaki hedefini açıkladı

İBB’ye yapılan operasyonların dün ikinci dalgası gerçekleşti. İmamoğlu’nun tutuklanması ve beraberinde son yapılan operasyona ilişkin, ünlü gazeteci Can Ataklı, köşe yazısında “Şimdi sıranın İGDAŞ’a geldiği belirtiliyor. İGDAŞ’ın da yönetiminin bertaraf edilmesi halinde belediye tümüyle AKP’nin eline geçmiş olacak” iddiasında bulundu.

ATAKLI: ŞİMDİ SIRANIN İGDAŞ’A GELDİĞİ BELİRTİLİYOR

Operasyonlara ilişkin ünlü yazar Can Ataklı, çarpıcı kulis bilgisini paylaştı. Operasyonlardaki sıradaki hedefi Ataklı, “Adliyeden aldığım bilgilere göre İmamoğlu operasyonunu yürüten savcılara dünden itibaren 8 savcı daha eklendi. Şimdi sıranın İGDAŞ’a geldiği belirtiliyor. İGDAŞ’ın da yönetiminin bertaraf edilmesi halinde belediye tümüyle AKP’nin eline geçmiş olacak” dedi.

NE OLMUŞTU?

"Yolsuzluk" iddiaları kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir aydır Silivri Cezaevi'nde bulunuyor. İmamoğlu hakkında 6 dava açılmıştı. 19 Mart'ta gözaltına alınıp 23 Mart'ta Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanları, çok sayıda İBB üst düzey yöneticisi ile birlikte tutuklandığı yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalgası dün gerçekleşmişti. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın da aralarında bulunduğu 47 kişi gözaltına alınmıştı.